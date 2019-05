La principessa Charlotte seguirà le orme del fratello George | andrà nella sua stessa

Matrimonio in vista per Charlotte Casiraghi - la più bella principessa del mondo? - : Sandra Rondini Stando a rumors sempre più insistenti, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, il produttore cinemaotografico figlio dell'attrice Carole Bouquet, avrebbero in programa di sposarsi a giugno con una doppia cerimonia, civile e religiosa, in Provenza o Pantelleria Il titolo di “principessa più bella del mondo” non le è mai piaciuto, ma nemmeno pesato. Ci ha sempre convissuto con compassata leggerezza, fiera però di ...

Il principe William ha un soprannome davvero speciale per la principessa Charlotte : Awww The post Il principe William ha un soprannome davvero speciale per la principessa Charlotte appeared first on News Mtv Italia.

La principessa Charlotte comanda a bacchetta il fratello George e c’è un video che lo dimostra : LOL The post La principessa Charlotte comanda a bacchetta il fratello George e c’è un video che lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

La principessa Charlotte compie 4 anni. William : "Festa chiassosa" : La principessa Charlotte è uguale a tutti gli altri bambini del mondo quando si tratta di festeggiare il compleanno . Ieri, infatti, ha compiuto i suoi primi quattro anni. Mentre i giornali e gli ...

La principessa Charlotte ha avuto una 'chiassosa' festa di compleanno - secondo il papà William : Come festeggia il compleanno una principessina? Pare proprio come tutti gli altri bambini di questo mondo! La principessa Charlotte ha compiuto quattro anni lo scorso 2 maggio e il papà principe William ha raccontato un piccolo dettaglio su quella giornata speciale. Intervistato a margine di una ...

La principessa Charlotte ha avuto una “chiassosa” festa di compleanno - secondo il papà William : Ha appena compiuto 4 anni The post La principessa Charlotte ha avuto una “chiassosa” festa di compleanno, secondo il papà William appeared first on News Mtv Italia.

principessa Charlotte - la figlia di William e Kate compie 4 anni : le foto del compleanno scattate dalla mamma : Buon compleanno Charlotte! La principessina secondogenita di William e Kate compie oggi 4 anni e per l’occasione sono state pubblicate alcune sue foto inedite sul profilo Instagram ufficiale degli eredi al trono. Le immagini, scattate da sua madre, duchessa di Cambridge, la mostrano con sorrisi accennati e in varie mise: lo scenario è quello del parco di Anmer Hall, la residenza di campagna nel Norfolk inglese della sua bisnonna, ...

Sono arrivate tre nuove foto della principessa Charlotte - per festeggiare il suo compleanno : Con il commento degli zii Harry e Meghan The post Sono arrivate tre nuove foto della principessa Charlotte, per festeggiare il suo compleanno appeared first on News Mtv Italia.

Kate Middleton - sua figlia Charlotte compie 4 anni : principessa perfetta : Kate Middleton ha realizzato tre nuove foto per i quattro anni di sua figlia Charlotte. La Principessina, secondogenita di William e Kate, è nata infatti il 2 maggio 2015. E per celebrare il suo giorno speciale, Lady Middleton ha voluto condividere alcuni nuovi scatti, realizzati da lei, sul profilo Twitter di Kensington Palace. Proprio come ha fatto per il compleanno del terzogenito Louis, lo scorso 23 aprile. Charlotte, sorella di George e ...

Charlotte di Cambridge compie 4 anni. Le nuove foto della principessa : Charlotte di Cambridge compie 4 anniCharlotte di Cambridge compie 4 anniCharlotte di Cambridge compie 4 anniTre nuove fotografie scattate da mamma Kate Middleton: così Kensington Palace festeggia (pubblicamente) i 4 anni di Charlotte di Cambridge. Gli scatti sono stati diffusi via social nella tarda serata del 1 maggio, stessa prassi (e ora, le 23.30) di quelli che lo scorso 22 aprile avevano accompagnato un’altra vigilia importante, la ...