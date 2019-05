La prima volta di Toronto al gran ballo delle finali NBA

Cina - fotografato per la prima volta il panda albino : È completamente bianco, ha gli occhi rossastri ed è privo delle caratteristiche macchie nere che caratterizzano la pelliccia dei suoi simili: è il primo panda albino gigante fotografato nella storia. È stato immortalato a quota 2 mila metri, mentre stava attraversando la foresta, nella riserva naturale di Wolong, provincia sud occidentale del Sichuan, in Cina, ad aprile (ma l’immagine è stata pubblicata solo adesso). Gli scienziati hanno capito ...

Per la prima volta - Crispr ha modificato il genoma nello Spazio : (Foto: Nasa) Crispr è andato per la prima volta nello Spazio. O meglio è stato utilizzato a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) per modificare un genoma. Gli astronauti, infatti, si sono serviti per la prima volta della tecnica di editing genetico, Crisp-Cas 9, per modificare il dna del lievito di birra e cercare così di comprendere meglio quali siano i meccanismi con cui il dna si ripara dai pericoli a cui viene esposto nello ...

Astronomia : individuata per la prima volta una gigantesca eruzione stellare : Un gruppo di ricercatori guidati da Costanza Argiroffi, dell’Università di Palermo e associata INAF, ha individuato e caratterizzato per la prima volta in modo completo una potentissima esplosione nell’atmosfera della stella attiva HR 9024, segnata da un intenso lampo di raggi X seguito dall’espulsione di una gigantesca bolla di plasma, una CME (Coronal Mass Ejection, o emissione di plasma coronale). Il lavoro, apparso in un articolo sull’ultimo ...

Playoff NBA – Kyle Lowry emozionato : “prima volta alle Finals in 13 anni. Finalmente LeBron James non si è messo di mezzo” : Kyle Lowry approda alle Finals NBA per la prima volta in 13 anni: il playmaker dei Toronto Raptors svela tutta la sua gioia Dopo 13 anni passati nella lega, 7 dei quali con la maglia dei Raptors, Kyle Lowry è riuscito ad approdare alle NBA Finals. Il playmaker di Toronto ha messo insieme 17 punti, 8 assist e 5 rimbalzi risultando decisivo in Gara-6 contro i Milwaukee Bucks, aiutando i compagni a raggiungere le Finals. Intervistato nel post ...

Europee 2019 - nessun esponente M5s si presenta in sala stampa. Celata : “È la prima volta che succede” : “Non si presenterà nessun esponente del M5s in sala stampa“. Lo annuncia Paolo Celata, inviato del TgLa7, durante la Maratona Mentana. Il vicepresidente del Consiglio e capo del M5s, Luigi Di Maio, renderà domani le sue dichiarazioni sull’esito delle elezioni Europee, a a margine del tavolo su Mercatone Uno in programma al Mise, intorno alle 14-14.30. “Per quanto mi riguarda, è la prima volta che succede – commenta ...

500 Miglia di Indianapolis 2019 : l’albo d’oro della corsa. Simon Pagenaud conquista per la prima volta la gara : L’edizione 2019 della 500 Miglia di Indianapolis viene vinta da Simon Pagenaud, che al termine di una gara tiratissima, risolta quasi in volata, iscrive il suo nome nell’albo d’oro della competizione. ALBO D’ORO 500 Miglia DI Indianapolis Anno Nome pilota Paese Team Telaio Motore Serie Resoconto 1911 Ray Harroun Cyrus Patschke Nordyke & Marmon Company Marmon Marmon AAA Resoconto 1912 Joe Dawson National ...

Genova - Beppe Grillo al seggio di Sant’Ilario con la moglie e il figlio che ha votato per la prima volta : Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni europee in Italia e nella maggior parte dei Paesi dell’Unione. Gli elettori sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti al Parlamento europeo. Beppe Grillo intorno alle 14.30 è andato a votare a Genova, al seggio di Sant’Ilario, accompagnato dalla moglie e dal figlio appena maggiorenne che ha votato per la prima volta / Courtesy Giuseppe Sciortino Elezioni ...

I Toronto Raptors si sono qualificati per le finali NBA - per la prima volta nella loro storia : nella notte tra sabato e domenica la squadra NBA dei Toronto Raptors, l’unica squadra canadese del campionato di basket più famoso al mondo, si è qualificata per le finali NBA, per la prima volta nella sua storia. I Raptors hanno

Classifica Giro d'Italia 2019/ Maglia rosa Carapaz - la prima volta dell'Ecuador : Classifica Giro d'Italia 2019: Richard Carapaz nuova Maglia rosa, è la prima volta dell'Ecuador. Oggi verso Como un'altra tappa da non perdere.

La piccola Sofia è stata battezzata! I genitori la vedono per la prima volta : È ancora caccia al pirata della strada che giovedì ha travolto Sofia e la sua mamma sulle strisce pedonali fuori un centro commerciale vicino Torino. Ha ricevuto il battesimo la piccola Sofia, la bimba nata giovedì scorso all'ospedale Cto di Torino con un cesareo d'urgenza dopo che la madre, all'ottavo mese di gravidanza, era stata investita, ad Orbassano, da un pirata della strada, vicino al capoluogo piemontese. La bimba è ancora in ...

Selvaggia Lucarelli smaschera Pamela Prati : “Non è la prima volta che inventa storie” : Pamela Prati gate, questa volta tocca a Selvaggia Lucarelli dire la sua sulla vicenda E dopo il commento dell’apprezzatissima artista futurista, Selvaggia Roma, adesso a dire la sua su Pratiful è un’altra Selvaggia, la Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle poco fa ha dichiarato di credere a Pamela Prati solo in parte. Secondo Selvaggia, Pamelona in un primo momento sarebbe … Continue reading Selvaggia Lucarelli smaschera Pamela ...

La Regina Elisabetta al supermercato? Non è la prima volta... - : Francesca Rossi La Regina Elisabetta ha preso parte ai festeggiamenti per l’anniversario della storica drogheria londinese Sainsbury, ma non tutti sanno che visitò per la prima volta un supermercato molti anni fa, quando era una giovanissima Regina Per alcuni potrebbe essere impossibile immaginare la Regina Elisabetta fare la spesa al supermercato o la fila alla cassa. Di sicuro c’è uno staff intero addetto all’approvvigionamento ...

“La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di domenica 19 maggio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di domenica 19 maggio 2019. ...

Mario Kart Tour si mostra per la prima volta in video e in alcuni screenshot : Grazie alla beta privata giunta nei giorni scorsi possiamo ammirare le prime immagini e video di Mario Kart Tour. L'articolo Mario Kart Tour si mostra per la prima volta in video e in alcuni screenshot proviene da TuttoAndroid.