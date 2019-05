La pioggia non ferma la festa del concerto Radio Italia Live

Radio Italia Live - la pioggia non scoraggia i 20mila di Piazza Duomo. Piccolo incidente per Gabbani - la Berté si “dimentica” la terza canzone : Attualità Jovanotti, Legambiente contro il suo Beach Party al Lido degli Estensi: “È una minaccia per il fratino” di F. Q. Nonostante la pioggia incessante su Piazza Duomo a Milano, sono tutti e 20mila rimasti lì, immobili, infreddoliti. Nessuno si sarebbe perso l’esibizione dell’amata Alessandra o di Marco, Ultimo o ...

Non solo Antonio Candreva. Inter - pioggia di partenze : ecco chi lascia il nerazzurro : La partita di stasera a San Siro con l' Empoli (ore 20.30, Sky) sarà l' ultima uscita dell' Inter conosciuta sinora. Con Spalletti, nei piani societari dovranno cambiare anche diversi effettivi, nonostante il tecnico ieri in conferenza abbia asserito che «sono in tanti quelli che meriterebbero di re

Oasi Naturalistica della Martesana : la pioggia non ferma i safari fotografici [GALLERY] : Zattere, stivali di gomma, cerate e… obiettivi: nemmeno la pioggia ha fermato i safari fotografici cui, dalle 15 di ieri in avanti, hanno preso parte i nuclei familiari e i bird-watcher arrivati a Pozzuolo e Melzo per partecipare all’inaugurazione della riserva per l’avifauna aperta al pubblico in località Bisentrate. L’ingresso libero nel nuovo parco protetto con annesse visite guidate ha contraddistinto, dunque, ...

Race for the Cure : la pioggia non ferma la lotta contro il cancro al seno : “Il rosa della Race for the Cure invade le strade di Roma per sostenere la battaglia di migliaia di donne contro il cancro al seno. Grazie agli organizzatori, ai volontari, agli 80 mila in corsa sotto la pioggia. Battere il cancro si può“: lo ha scritto su Twitter Giulia Grillo, ministro della Salute. “La pioggia non ferma le migliaia di partecipanti arrivati da tutta Italia per sostenere la lotta ai tumori del seno”, ha ...

Il maltempo non da tregua - nel week end ancora freddo pioggia e neve : Roma - E' davvero incredibile quello che sta accadendo sul Mediterraneo centrale in questo tormentato mese di maggio, da almeno 15 giorni aria fredda continua ad affluire dal nord Europa verso l'Italia causando ripetute fasi di maltempo, e pensare che l'inverno e la prima parte della primavera sono stati caratterizzati da una prolungata siccità. Nelle prossime 24 ore si assisterà a un nuovo cambio della guardia, dalle ...

Meteo - la maledizione del weekend : in arrivo pioggia e freddo. Ma non in tutta Italia : La primavera, come cantava Franco Battiato, tarda ad arrivare: e prosegue la cosiddetta 'maledizione del weekend', con il prossimo fine settimana che sarà rovinato ancora dal...

Internazionali d’Italia – La pioggia non fa sconti neanche a Federer : alle 12 : 30 previsto l’inizio dei match di giornata : La pioggia si abbatte sugli Internazionali d’Italia e ritarda l’inizio dei match: il tanto atteso ritorno di Federer a Roma slitta alle 12:30 giornata bagnata giornata fortunata? È quello che si augurano i fan di Roger Federer, cercando un motivo per sorridere in una giornata uggiosa come quella della Capitale. Roma deve fare i conti con la pioggia che, negli ultimi giorni, ha costretto spesso a cambi di orario e rinvii dei ...

Il maltempo non molla - ancora pioggia e freddo : un maggio mai visto prima : Meteo, il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull’Emilia Romagna ha causato l’esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. La ferrovia Rimini-Bologna è stata interrotta, e ora è in graduale ripresa, nel tratto tra Faenza e Cesena, a fini precauzionali a causa della chiusura del ponte della ferrovia sul Savio, e dove si registrano alcune interruzioni sulle strade provinciali in Appennino persmottamenti e frane. ...

VIDEO GP Italia Superbike - gara-2 cancellata a Imola per pioggia : i piloti non scendono in pista : Oggi non si è disputata la gara-2 del GP d’Italia 2019, tappa valida per il Mondiale Superbike. La corsa è infatti stata cancellata a causa della pioggia che si è abbattuta a Imola e che ha reso impraticabile la pista, i piloti hanno aspettato oltre un’ora nella speranza che le condizioni meteo migliorassero ma non c’è stato nulla da fare e si è dunque deciso di annullare l’appuntamento pomeridiano che avrebbe chiuso il ...

Motocross - risultato GP Lombardia 2019 : Tony Cairoli straripante sotto la pioggia anche in gara-2. Gajser non reagisce ed è solo sesto! : Tony Cairoli (KTM) impone la sua legge anche in gara-2 del GP di Lombardia, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2019, portandosi a dieci successi stagionali. C’era trepidazione per la risposta attesa dalla Honda di Tim Gajser dopo il brutto errore in partenza di gara-1 che gli è costato il decimo posto finale e quattordici punti persi sul siciliano in classifica, ma lo sloveno è sembrato qui al Tazio Nuvolari davvero l’ombra del ...

pioggia non ferma invasione Penne nere : 11.00 Il bruttissimo tempo che si è abbattuto su Milano non ha fermato la 92esima adunata degli Alpini. Sono in 500mila. La sfilata avviene davanti alla Tribuna d'onore,lungo i portici meridionali di Piazza del Duomo. "Gli alpini sono il simbolo deLL'Italia che si è riunita, che ha affrontato due Guerre, ne è uscita, e si è ricomposta. Continuano a essere un simbolo molto importante del nostro Paese". Così la ministra della Difesa, ...

Softball - Serie A1 2019 : la pioggia ferma il campionato - rinviate tutte le gare della nona giornata : Una pioggia battente lungo tutto lo Stivale ferma la Serie A1 di Softball 2019, costretta al rinvio dell’intera nona giornata, ultima del girone d’andata, a causa proprio delle intense precipitazioni scese nel Bel Paese. I problemi sono iniziati già con la doppia sfida delle 12 tra Tecnolaser Pianoro e Caserta Academy, ma anche quella tra Metalco Castellana e Bollate, per un turno che sarà sicuramente ricordato a lungo. Nulla da fare ...

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Meteo - il maltempo non si arresta. Ciclone in arrivo : pioggia - grandine e freddo : 72 ore di maltempo su tutta l’Italia. Nei prossimi giorni sulla penisola sono previste forte perturbazioni con serio rischio di freddo e temporali. A partire dalla giornata di oggi, martedì 23 aprile, che sarà all’insegna del tempaccio, soprattutto al Nord e in gran parte delle regioni centrali. Secondo gli esperti di ‘IlMeteo.it’ sono possibili forti acquazzoni e locali nubifragi sui rilievi alpini e prealpini del Nord ...