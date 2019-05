La Perricciolo vuota il sacco | Pamela sapeva tutto | ' Mark lo abbiamo inventato noi tre'

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Dopo la confessione in diretta a Live, non è la D'Urso di Eliana Michelazzo, quella diPrati a Verissimo, è pervenuta anche la confessione diai microfoni del sito Dagospia. Tutte e tre le donne hanno dato una versione completamente diverssa dall'altra. Ad ogni modo, laè stata l'unica che ha deciso di addossarsi una parte delle colpe. La donna, dopo aver avuto un malore ed essere stata ricoverata in ospedale, ha deciso dire ile di dire tutta la sua verità. Secondo quanto rivelato a Dagospia, lei, Eliana Michelazzo ePrati erano d'accordo dal primo momento. Tutte e tre avrebbero firmato un accordo di riservatezza da un avvocato, secondo il quale non avrebbero potuto proferire parola in merito alla vicenda. Laha anche detto che il profilo diCaltagirone fosse stato gestito direttamente dalla showgirl. Le ...

MastrotekPino : Pamela Perricciolo vuota il sacco: “Io, Eliana e Pamela Prati eravamo d’accordo” - unaparolina : Dopo la confessione della #Prati e della #michelazzo vuota il sacco anche la #perricciolo ovviamente è tutta colpa… - corbodora : Caso Prati, Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. E la Prati vuota il sacco e ammette che Mark C… -