La paura di comprare uno smartphone Huawei

ilfoglio

(Di martedì 28 maggio 2019) Impegnata cercare delle soluzioni per sostituire le componenti americane dell'hardware e il software dei suoi apparecchi,deve ancora fare i conti con l'altro effetto del ban imposto da Donald Trump: la perdita di fiducia dei consumatori. Il timore che glicinesi diventino inutiliz

yellowrajncoatb : Ho paura di comprare magliette troppo strette perchè ho sempre caldo e quindi sudo in qualsiasi occasione lmao. Bene - cristianavai3 : @Rossonero265 Stessa mia paura....non abbiamo i soldi per comprare e dobbiamo risanare un bilancio.... Quindi giova… - xVelvetKj : @wiithoney Sono nella tua stessa identica situazione! Ho l'armadio talmente incasinato che non so da dove iniziare.… -