La Nasa ha scelto la prima azienda per tornare sulla Luna

(Di martedì 28 maggio 2019) (Foto:) Si chiama Maxar Technologies ed è l’, appena scelta dalla, che sarà incaricata di costruire il primo modulo della futura stazionere Gateway, destinata a essere l’avamposto per gli astronauti nel programmare Artemis, che ha lo scopo di farl’uomo (e anche ladonna)superficie dellaentro il 2024. Maxar, quindi, produrrà il primo modulo fondamentale della stazionere: noto come “elemento di potenza e propulsione”, sarà dotato di enormi pannelli solari, in grado di generare 50 kilowatt, per fornire energia elettrica all’intera stazione spaziale. Ma non solo: avrà propulsori che potranno essere utilizzati per mantenere stabile la posizione del Gateway in orbita intorno allao per spostarla su diversi tipi di orbita ove necessario. Inoltre, i propulsori che saranno costruiti utilizzeranno ...

