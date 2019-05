La mia stanchezza post-elettorale

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) La mia reazione, a caldo, dopo aver letto i risultati di queste Europee, è stata di profonda. Al di là del risultato in sé, è impossibile non notare come milioni di cittadini si rivolgono ad ogni tornataad un nuovo messia, delusi dalle false profezie del precedente. Mai l’elettorato fu così fluido come negli ultimi anni. Questa fluidità è inevitabile quando non si hanno idee, e ideologie di riferimento.L’elettore, soprattutto in tempi difficili, cerca nella politica quelle certezze che al momento sente di stare perdendo. Se non ha delle idee certe cui affidarsi, ecco allora che si passa dall’idea alla figura carismatica, all’uomo solo al comando. Ma le idee non scompaiono dal dibattito, sono mascherate dalla figura ma pur sempre necessarie, rappresentative.Ecco allora che l’uomo solo ...

