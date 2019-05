La linea A della metropolitana di Roma rimarrà parzialmente chiusa ad agosto per lavori

Milano - cantiere metropolitana M4 apre ai cittadini. Le immagini dall’open day della linea blu a Linate : Oggi è stata aperto ai cittadini il cantiere della fermata della nuova linea metropolitana di Milano, la M4, o Metro Blu. Durante l’Open Day i visitatori sono guidati fino al livello delle banchine, parzialmente già realizzate. Le prime stazioni della M4 entreranno in funzione il prossimo anno, mentre per il completamento si dovrà attendere la fine del 2023. L'articolo Milano, cantiere metropolitana M4 apre ai cittadini. Le immagini ...

Duisburg - linea di sangue - il film-tv accusato di aver distorto l'immagine della Calabria e dei calabresi : Duisburg-Linea di sangue non ha messo d'accordo le istituzioni, nonostante i suoi nobili intenti. Il film-tv trasmesso da Raiuno ieri sera, 22 maggio 2019, ha infatti ottenuto delle dure critiche su come la Calabria, da cui provenivano gli esecutori della strage del 2007 in Germania raccontata nella fiction, ne sia uscita fuori.A dirlo il Presidente della Regione Mario Oliverio, che in una lettera indirizzata all'amministratore delegato della ...

Replica 'Duisburg linea del sangue' : la vicenda della strage di giovani vite su RaiPlay : Ieri è stato trasmesso il film per la tv che narra la vicenda della strage avvenuta a ferragosto nel 2007. Duisburg - Linea del sangue fa parte di una serie di film che verranno trasmessi su Rai 1, per vedere la Replica del film andato in onda ieri è sufficiente collegarsi al sito Rai Play. La trama del film tv Duisburg - Linea del sangue Il film trasmesso ieri sera altro non è che una riproduzione dei fatti accaduti nel lontano 2007 nella ...

Duisburg - linea di sangue - il film-tv accusato di aver distorto l'immagine della Calabria e dei calabresi : Duisburg-Linea di sangue non ha messo d'accordo le istituzioni, nonostante i suoi nobili intenti. Il film-tv trasmesso da Raiuno ieri sera, 22 maggio 2019, ha infatti ottenuto delle dure critiche su come la Calabria, da cui provenivano gli esecutori della strage del 2007 in Germania raccontata nella fiction, ne sia uscita fuori.A dirlo il Presidente della Regione Mario Oliverio, che in una lettera indirizzata all'amministratore delegato ...

Duisburg linea di Sangue : la vera storia della strage di Ferragosto in Germania : Duisburg Linea di Sangue: qual è la storia vera del film in onda su Rai 1 Duisburg Linea di Sangue è il film televisivo diretto da Enzo Monteleone e trasmesso dalla Rai, su Raiuno, martedì 22 maggio. Tratto da uno dei casi di cronaca che più ha sconvolto l’opinione pubblica internazionale, narra della strage avvenuta […] L'articolo Duisburg Linea di Sangue: la vera storia della strage di Ferragosto in Germania proviene da Gossip e Tv.

Duisburg - linea di sangue - su Raiuno il racconto della strage di Ferragosto per non dimenticare : L'impegno della Rai nella Settimana della legalità passa anche per la proposta di un film-tv in prima visione, che racconta uno dei fatti di cronaca più tragici degli ultimi anni. Duisburg-Linea di sangue, in onda questa sera, 22 maggio 2019, alle 21:25 su Raiuno, racconta infatti gli eventi del 15 agosto 2007 nella cittadina tedesca di Duisburg, passati alla storia come la "strage di Ferragosto".Duisburg-Linea di sangue, la trama Il ...

Nascite : la “linea della culla” si sposta sempre più a Nord - record a Bolzano : “Se una volta era il Meridione a guidare le Nascite con le famiglie più numerose adesso la “linea della culla” si sposta sempre più a Nord con il record della provincia di Bolzano che è l’area più prolifica del Paese con 1,76 figli per donna contro 1,32 della media nazionale“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, sugli ultimi dati demografici Istat in occasione della Giornata internazionale ...

Nascite : la “linea della culla” si sposta sempre più a nord - record a Bolzano : “Se una volta era il Meridione a guidare le Nascite con le famiglie più numerose adesso la “linea della culla” si sposta sempre più a nord con il record della provincia di Bolzano che è l’area più prolifica del Paese con 1,76 figli per donna contro 1,32 della media nazionale“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, sugli ultimi dati demografici Istat in occasione della Giornata internazionale ...

Pozzallo - capolinea della ciclovia della Magna Grecia : Pozzallo, capolinea della ciclovia della Magna Grecia che partirà da Lagonegro. Dovrà collegare tre Regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia

Tramvia - Nardella presenta la linea 4 e annuncia : "Via i pali dalla stazione" : Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, presenta la nuova Linea della Tramvia e annuncia che i famosi e discussi pali elettrificati per alimentare il tram . E' così destinato a sparire Il sistema di ...

Milano. M2 : modifiche alla linea per lavori di impermeabilizzazione della galleria : Proseguono i lavori per il completo rinnovamento della linea M2 della metropolitana. Con un investimento complessivo di oltre 440 milioni

Luna Blu - stelle cadenti della Cometa di Halley e un allineamento eccezionale : gli eventi astronomici imperdibili del mese di Maggio [INFO] : Le notti saranno anche più brevi, ma le condizioni meteo più miti del mese di Maggio invogliano molte persone a trascorrere più tempo sotto le stelle. Con l’inizio del nuovo mese, arriva anche una serie di eventi astronomici da non perdere, come un grande sciame meteorico e un tipo di Luna piena osservabile solo a distanza di qualche anno. Ecco allora i 3 eventi astronomici più importanti del mese di Maggio, da segnare sul calendario di ogni ...

La bufala della linea dura : il Def prevede le invasioni : Ieri hanno suscitato nuovo stupore le dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sull'arrivo di "150 uomini e donne in aereo dalla Libia" certificati come profughi di guerra e accolti con un corridoio umanitario organizzato dal Viminale. "È così che si arriva in Italia, non con barchini o barconi", ha aggiunto ribadendo che "le porte dell'Italia sono spalancate" per chi scappa davvero dalla guerra. Parole che si inseriscono nel ...

Ecco come Discovery si pone al centro della scena per quanto riguarda la “tv non lineare” al fianco di colossi come Netflix e Sky : Al già vincente e consolidato servizio di streaming gratuito Dplay, ora Discovery affianca Dplay Plus, un’area premium al passo coi tempi che risponde alle esigenze dei clienti più attenti e affezionati. Operativa dal 9 aprile, è una piattaforma a pagamento (dal costo contenuto) che permette agli utenti abbonati di accedere a migliaia di ore di serie tv o produzioni originali visibili su qualsiasi device, dalla tv allo smartphone al ...