La libera città-stato europea di Milano? Un’immagine da maneggiare con cura

ilfoglio

(Di martedì 28 maggio 2019) Una leggenda metropolitana milanese, anche se si tratta di un aneddoto veritiero poiché la fonte è integerrima, racconta di una volta che Gabriele Albertini, sindaco-borgomastro quant’altri mai, andò in visita dal collega Francesco Rutelli. Il sindaco di Roma lo invitò da un terrazzino del Campidogl

fratimpano : @fefewoelk @mgulivo7 Qualcuno si dimentica che il PD era dato in caduta libera dopo il 4 marzo, che sarebbe stato d… - seannvargas : RT @cubanmamigdrx: dopo che hai votato ti senti proprio libera, soddisfatta, roba che ti metteresti con un megafono per la città a ripetere… - brindisilibera : New post (BRINDISI.3 Motoraduno città di Brindisi e corso SICURI IN MOTO ELETTRICHE) has been published on Brindisi… -