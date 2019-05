La finale eChampions League di FIFA 19 è alle porte | tutti i dettagli ufficiali da EA

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Gli otto migliori giocatori di19 di tutto il mondo sono pronti per la finalissimache si terrà a Madrid il 31 maggio. Il torneo, frutto della collaborazione tra la UEFA e EA Sports, vedrà i finalisti sfidarsi su PlayStation 4 e il vincitore sollevare il Trofeonell’Estadio Metropolitano alla vigilia dellaUEFA Championsdel 1 giugno.I videogiocatori e i loro coach prenderanno parte a un drafte comporranno la propria formazione scegliendo tra i calciatori che hanno partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions. Gli otto giocatori si batteranno nei quarti per accederesemifinali e conquistare la vetta del torneo: il migliore di loro solleverà il trofeo qualche minuto prima della finalissima tra Tottenham Hotspur FC e Liverpool FC e riceverà 100.000 dei 280.000 dollari in palio, oltre a un VIP ...

