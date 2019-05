‘La Fagianata di Magrini’ | “Carapaz non ha ancora vinto | Lopez ha rovinato l’attacco di

‘La Fagianata di Magrini’ : “Nibali vincitore morale - Carapaz si comporta da padrone - Roglic sfortunato. Martedì il Mortirolo” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 VINCENZO NIBALI, IL vincitore morale: Era la sua tappa, era quella a cui teneva di più. Era motivato, su queste strade aveva vinto due Giri di Lombardia. È stato bravo Carapaz a intuire l’attacco, Nibali è il vincitore ...

DODICESIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 CUNEO-PINEROLO: E' SUCCESSO DI TUTTO… La tappa all'inizio mi ha fatto un po' arrabbiare. Quella fuga così numerosa, con dentro un elemento come Polanc, potevano anche limitarla in termini di ...

DECIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 L'ANALISI DELLA TAPPA DI OGGI: Mi aspettavo la vittoria di Viviani. Si vede che tutte le annate non sono uguali, non riesce a fare una volata vincente: un altro secondo posto dopo quello di Pesaro, dispiace per i nostri ...

NONA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 IL GRANDE VINCITORE DI OGGI: PRIMOZ ROGLIC Roglic è stato fortunato per il successo di tappa, perché Campenaerts senza il guasto alla bicicletta avrebbe vinto e poi va sottolineata l'imperizia dell'ammiraglia: lo hanno ...

OTTAVA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 LA TAPPA DI OGGI: TANTO RUMORE PER NULLA La fanno sempre i corridori la corsa, in tanti non se la sono sentita di muoversi. Il percorso era abbastanza impegnativo nel finale, ma è andata bene anche a Valerio Conti: con soli ...

SETTIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 LA BAHREIN-MERIDA DI Nibali HA TIRATO A FONDO NELLA PRIMA PARTE: MOTIVO? E' il quesito di tutto il giorno. Non ho ancora capito perché abbia tirato la Bahrein. In quella fuga lì non c'erano grossi nomi, non è che ...

SESTA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 FINALMENTE LA FUGA BIDONE Fuga bidone no, fuga annunciata sì. Roglic voleva perdere la Maglia Rosa, era nell'aria. La prima tappa utile era questa, perché era logico che le squadre dei velocisti non avrebbero tirato. Non è ...

QUINTA tappa GIRO D'ITALIA 2019 tappa BREVE MA DURA La tappa è stata falcidiata dal maltempo, è stata breve ma molto dura: freddo e acqua fanno sempre la differenza, infatti i corridori sono arrivati stremati all'arrivo. Elia Viviani ha risentito ...

QUARTA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 LO SCONQUASSO PROVOCATO DALLA CADUTA DI PUCCIO Le cadute fanno parte del mestiere, oggi è stata fortuita, Puccio si è agganciato con un corridore che lo precedeva. E' avvenuta nell'avanguardia del gruppo, per cui è ...

TERZA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 LA decisione DEL VAR E L'ANALISI DELLA VOLATA "Oggi esiste il Var e di conseguenza credo che sia stato ineccepibile. Viviani ha fatto una deviazione che non si può fare da regolamento, e quindi andava retrocesso; non ...

PRIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2019 IL DISTACCO INFLITTO DA ROGLIC Mi ha impressionato. La cosa bella di questa cronometro è stata che quelli che avevo citato come possibili vincitori, tranne Landa, sono tutti lì vicini. Roglic ha fatto ...