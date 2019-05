La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto

La Corte Suprema del Kenya ha deciso di far restare in vigore una legge coloniale che criminalizza le relazioni omosessuali : La Corte Suprema del Kenya ha deciso che una legge risalente all’epoca coloniale che criminalizza le relazioni omosessuali dovrà rimanere in vigore. In Kenya le relazioni tra persone dello stesso sesso sono vietate dalla fine del diciannovesimo secolo, quando il

La Corte Suprema del Brasile ha deciso che omofobia e transfobia sono penalmente perseguibili : La Corte Suprema del Brasile ha deciso che le discriminazioni contro gay e persone transgender devono essere perseguite penalmente in base alla legge sul razzismo, dal momento che per ora non esiste ancora una legge che punisca i reati per

L’Alabama va alla guerra sull’aborto ma la Corte Suprema non cambierà idea : Dal 1973 una delle faglie che divide più profondamente la società statunitense è il dibattito relativo al riconoscimento del diritto delle donne ad abortire. Con la decisione di quell’anno nel caso Roe v. Wade la Corte Suprema riconosceva, con alcuni limiti, il diritto all’aborto sulla base del quat

Apple - Corte Suprema : “Class action per abuso di posizione dominante è possibile”. E il titolo affonda in Borsa : Portare avanti un’azione legale contro Apple per abuso di posizione dominante è possibile. Lo ha stabilito la Corte Suprema americana che dato ragione agli utenti di iPhone facendo crollare del 5,62% il titolo a Wall Street, peraltro già colpito dalla questione dei dazi commerciali. I consumatori potranno portare avanti una class action contro la società che per loro abusa della posizione dominante del proprio marketplace elettronico, ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole a una causa antitrust contro Apple che riguarda il suo App Store : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole al proseguimento di una causa antitrust contro Apple, da parte di un gruppo di utenti di iOS, il sistema operativo degli iPhone e degli iPad. Nella loro causa, sostengono che

Puigdemont - Corte Suprema spagnola ribalta il consiglio elettorale : “Può candidarsi alle Europee” : All’unanimità, l’Alta Corte spagnola ha stabilito che il politico indipendentista catalano Carles Puigdemont ha il diritto a candidarsi alle elezioni europee. La sentenza contraddice quella del consiglio elettorale centrale che lo scorso 28 aprile aveva deciso di escluderlo dalla corsa insieme agli indipendentisti Antoni Comin e Clara Ponsati. Si dovrà attendere adesso la decisione finale del tribunale amministrativo davanti al quale ...

Venezuela - la Corte Suprema ordina l'arresto di Leopoldo Lopez : La Corte Suprema di Giustizia Venezuelana ha spiccato oggi un ordine di cattura nei confronti del coordinatore del partito Voluntad Popular , Leopoldo Lopez , che stava scontando una condanna a 13 ...

La Corte Suprema del Myanmar ha rifiutato la possibilità di ricorrere in appello ai due giornalisti di Reuters condannati per avere violato segreti di stato : La Corte Suprema del Myanmar ha rifiutato la possibilità di ricorrere in appello ai due giornalisti di Reuters condannati per avere violato alcuni segreti di stato per una loro inchiesta sulle violenze compiute contro la popolazione della minoranza rohingya, di religione musulmana. Kyaw