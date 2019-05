La corsa alla Luna raccontata passo dopo passo

corsa salvezza - i verdetti : lacrime per l’Empoli - il ‘biscotto’ porta alla salvezza Fiorentina e Genoa [FOTO] : 1/31 Marco Bucco/LaPresse ...

Motocross - drammatico incidente a Cavallara : Raffaele Mazzola è morto in corsa : Una brutta notizia giunge da Cavallara (in provincia di Cremona) dove oggi si corre la quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross: Raffaele Mazzola è purtroppo deceduto dopo essere caduto in occasione di un salto. Nel corso della prima manche, il centauro è incappato in questo incidente che purtroppo si è rivelato letale: l’immediato intervento del personale sanitario non è purtroppo servito a salvare la vita al centauro. Le ...

Apex Legends alla fine della corsa? Tracollo degli incassi per il Battle Royale : Un lancio sul mercato che ha senza dubbio avuto del sensazionalistico quello di Apex Legends. Giunto in sordina, il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts ha colto un po' tutti alla sprovvista (tanto i videogiocatori quanto gli addetti ai lavori di titoli concorrenti, i vari Fortnite e PUBG) assestandosi in brevissimo tempo in cima alla catena alimentare videoludica. Chiaro è che prodotti del calibro di Apex Legends ...

Roberto Battiston - dalla revoca all'Asi alla corsa per l'Europarlamento : "I sovranismi fanno male alla scienza" : “I sovranismi fanno male alla scienza, che necessita collaborazione e complessità. Mentre fanno solo gli interessi di Usa, Cina e Russia che vogliono la frammentazione dell’Europa, per avere tutto il bottino”. Propone un “nuovo patto tra politica e scienza”, Roberto Battiston, fisico e già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ora candidato nel Pd a queste europee, il secondo italiano a ...

Panchina Juventus - il “listone” si assottiglia : un altro tecnico si tira fuori dalla corsa : Juventus, la corsa per la Panchina dopo l’addio di Massimiliano Allegri già annunciato, prosegue senza sosta: Agnelli registra il defilarsi di uno dei papabili Juventus alla ricerca del profilo migliore per la Panchina dopo aver annunciato l’addio di Massimiliano Allegri a fine stagione. Tanti i nomi fatti in queste ore, alcuni dei quali si sono defilati dalla corsa. Uno di questi, che recentemente ha fatto sapere di non essere ...

Giro d’Italia – Intimissimi dedica un calzino alla 102ª edizione della corsa Rosa [FOTO] : Intimissimi per il Giro d’Italia: realizzato un calzino da uomo dedicato alla 102ª edizione della Corsa Rosa In occasione del Giro d’Italia Intimissimi Uomo, sponsor ufficiale della 102ima Corsa Rosa, propone un calzino lungo in fantasia pensato ad hoc. Le biciclette Rosa stampate sul cotone filo di Scozia blu e polso all’inglese sono perfette per il look di ogni giorno che sia elegante o ...

Calcio - Serie A 2019 : Allegri saluta con un pari - si infiamma la corsa alla Champions League : Si sono disputate le ultime tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 18.00 il Milan ha superato per 2-0 il Frosinone, mentre alle ore 20.30 Juventus ed Atalanta hanno pareggiato per 1-1 nel match che ha segnato il saluto di Allegri all’Allianz Stadium, mentre il Napoli ha battuto per 4-1 l’Inter riaprendo la corsa alla Champions League. MILAN-FROSINONE 2-0 Resiste un tempo la compagine ciociara, poi ...

Basket - via ai playoff scudetto : l’obbligo di vincere di Milano alla prova delle sorprese. Storie e incroci delle 8 in corsa : Cinque delle otto squadre avrebbero potuto tranquillamente non esserci. Chi per i pronostici di inizio stagione, chi perché ha navigato per mesi fuori dalla zona playoff. Adesso giocano tutte contro l’Armani Exchange Milano, il giocattolo costruito da Giorgio Armani e affidato alle mani di Simone Pianigiani, candidata numero uno per lo scudetto. Come sempre da quando il Monte dei Paschi Siena è scomparso dai radar del campionato italiano ...

Dalla Germania al Belgio. La corsa al successo della generazione Verde : I sondaggi li danno in crescita un po’ ovunque. Potrebbero essere il primo partito in Belgio, forse anche in Olanda e il secondo in Germania. Il loro gruppo all’Europarlamento è pronto ad allargarsi. ...

Motori – 1000 Miglia : le bellissime e iconiche Mercedes partecipano alla ‘corsa più bella del mondo’ [FOTO] : Una gara di puro fascino e passione: questa è la 1000 Miglia. Mercedes lo sa bene e coglie l’occasione per festeggiare 125 anni di Motorsport Dal 15 al 18 maggio l’heritage della Stella torna sulle strade della leggendaria competizione. Mercedes Benz schiera alla partenza numerose icone che hanno segnato la storia della Casa di Stoccarda. L’occasione per festeggiare ‘125 anni di Motorsport’: un anniversario che ci riporta al 1894, ...

Giro d’Italia – Il dolore è troppo forte : Dumoulin si ritira dalla corsa Rosa : Il Giro d’Italia perde uno dei favoriti: Tom Dumoulin si ritira nel corso della quinta tappa, il dolore al ginocchio impedisce all’olandese della Sunweb di proseguire la sua Corsa Rosa Niente da fare per Tom Dumoulin: l’olandese della Sunweb, partito oggi per la quinta tappa del Giro d’Italia dopo la brutta caduta di ieri che gli ha causato un infortunio al ginocchio, ha deciso di ritirarsi dalla 102ª edizione della ...

Giro d’Italia 2019 : Kristijan Koren lascia la corsa! Lo sloveno coinvolto nell’Operazione Aderlass e sospeso dalla Bahrain Merida : Notizia dell’ultima ora dal Giro d’Italia 2019: lo sloveno Kristijan Koren (Bahrain-Merida) non prenderà il via nella quinta tappa. Nella mattinata era arrivata la notizia che il nome del compagno di squadra di Vincenzo Nibali era presente nelle dichiarazioni dell’ex medico della Milram Mark Schmidt al centro dell’Operazione Aderlass che sta scuotendo il ciclismo internazionale in queste ultime settimane. Le anticipazioni ...

Serie B - le regole cambiate in corsa : la palla passa ai tribunali. E per ora godono solo Claudio Lotito e la sua Salernitana : È iniziata in tribunale, finirà in tribunale. L’anno più nero di sempre della Serie B (e forse di tutto il calcio italiano, perché la figuraccia è del sistema) si conclude esattamente com’era cominciato: con una sentenza controversa, tutte le regole stracciate da qualche presidente riunito in una stanza e i verdetti del campionato decisi a tavolino, non sul campo. Il Palermo retrocesso per gli illeciti amministrativi, il Foggia pure non si sa ...

Rincorsa alla Champions : il Milan di Gattuso non molla : Emozioni a non finire nella Rincorsa alla Champions. La lotta si fa sempre più difficile perché davanti corrono e le