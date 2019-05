huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Ladiil. Durante la cena organizzata in onore del marito durante il terzo giorno della visita di stato in terra nipponica, la first lady ha sfoggiato un vestito taglio caffetano di J. Mendel colorpallido del valore di oltre 4mila dollari. Lo riporta il Daily Mail.Così la 49enneha fatto il suo ingresso Palazzodi Tokyo per cenare con l’imperatorese Naruhito e sua moglie, l’imperatrice Masako (anche lei in). Prima del brindisi, il presidente Usa e la first lady, elegantissima grazie al suoimpreziosito da ricami floreali argentati, hanno gustato un menu di sei portate.Consommé a la Royale, rombo, costolette di manzo, insalata di stagione, gelato del Monte Fuju e dessert di uva e melone: questo il menù della serata mentre, in sottofondo, c’erano le ...

LucaStanisci : La bellezza imperiale di Melania Trump in abito rosa chiaro strega il Giappone | L'HuffPost - HuffPostItalia : La bellezza imperiale di Melania Trump in abito rosa chiaro strega il Giappone - vaghis : La città sommersa di Baia, ribattezzata Pompei subacquea, è una città antica d’epoca romana che ancora oggi conserv… -