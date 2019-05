Klopp alla Juventus? Clamoroso | altro ribaltone e nuovo colpo di scena

Le notizie del giorno – Il nuovo ds del Torino - gli investimenti del Monza - l’undici di Klopp alla Juventus : nuovo DS Torino – Sta per andare in archivio una stagione ottima in casa Torino, il club granata si è rilanciato dopo un campionato strepitoso ed adesso ha intenzione di alzare l’asticella per il futuro. Le ultime ore sono state comunque movimentate con le dimissioni di Petrachi, il club adesso sta valutando tutte le mosse. Per il sostituto come riporta ‘TuttoSport’ è (APPROFONDIMENTO) investimenti Monza – Circa 11 milioni di ...

Allenatore Juventus - Klopp è sempre più vicino e porta 2 colpi pazzeschi : ecco l’11 bianconero per l’assalto alla Champions League [FOTO] : 1/14 Allenatore Juventus ...

Juventus - Jurgen Klopp è il nuovo allenatore ideale : geigenpressing - gol e spettacolo per puntare alla Champions : Juventus alla ricerca del nuovo allenatore ideale,il miglior profilo è quello di Jurgen Klopp: idee tattiche, gol e spettacolo per dare l’assalto alla Champions League Il rinnovo di Massimiliano Allegri sembrava una formalità, ma il finale di stagione della Juventus ha portato con sè diverse spaccature che, giorno dopo giorno, hanno aperto una crepa impossibile da sanare. Il comunicato di venerdì ha messo il tutto nero su bianco: ...

Liverpool - Klopp : 'Il Barca? Non pensiamo alla rimonta della Roma. Salah non gioca' : Il 3-0 dell'andata era già un fardello pesante. Come se non bastasse si sono aggiunti i forfait di Salah e Firmino . Se la finale di Champions , per il Liverpool , non è una missione impossibile poco ...

Paura per Salah - il tecnico Klopp svela le condizioni dell’attaccante dopo il colpo alla testa : “Dovremo vedere, ha preso un colpo alla testa, ha guardato la partita negli spogliatoi, stava bene, ma dobbiamo fare altri test”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, dopo la partita di Premier League contro il Newcastle di Rafa Benitez e terminato con il punteggio di 2-3, si è parlato dell’infortunio di Mohamed Salah, l’attaccante ex Roma ha lasciato ieri sera il campo del St. ...