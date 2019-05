Kikò Nalli ripensa a Tina Cipollari | la confessione a Taylor Mega

Grande Fratello - anche Kikò Nalli perde la testa. E di mezzo c’è ancora lei - Francesca De Andrè : Un’altra Grande puntata, l’ottava per la precisione, del Grande Fratello. Protagonista assoluta sempre lei: Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre Faber. Talmente protagonista da chiedersi “cosa sarebbe stato il Grande Fratello senza Francesca De André?”. E qualcuno ha già risposto: “Poco, pochissimo, quasi nulla”. In effetti sono almeno quattro puntate che il reality condotto da Barbara D’Urso gira attorno – in ...

Kikò Nalli/ Lite con Francesca De Andrè : 'Non permetterti mai di parlarmi così' - GF - : Kikò Nalli, Grande Fratello 2019: Lite in diretta con Francesca De Andrè. Volano parole forti tra i due concorrenti: 'Non rompere il ca**o'.

GF Francesca De Andrè confessione choc a Kikò Nalli : Francesca De Andrè ha raccontato a Kikò Nalli una questione molto personale, tanto che Kikò è rimasto di sasso davanti a questa confessione: «Dovevo fare una perizia psichiatrica. Voglio spegnermi». La scorsa notte, la De Andrè sarebbe stata protagonista di uno sfogo disperato. Durante il quale ha raccontato dettagli molto intimi della sua vita. Francesca De Andrè avrebbe raccontato a Kikò Nalli di avere una perizia psichiatrica da fare e che il ...

GF - Kikò Nalli ha dubbi su Ambra? "C'è un grosso punto interrogativo nella mia testa" - : Francesca Ajello Kikò ha molto tempo a disposizione all'interno della casa del Grande Fratello per riflettere circa ciò che è accaduto con Ambra. Nalli ha ammesso di avere dei punti di domanda che albergano nella sua mente Non è un momento facile per Kikò Nalli: se da un lato all'interno della casa del Grande Fratello potrebbe aver riscoperto l'amore con la bellissima Ambra Lombardo, dall'altro tante sono le preoccupazioni che lo ...

Grande Fratello 16 : Kikò Nalli ha dei dubbi su Ambra Lombardo : Kikò Nalli pensa a Ambra Lombardo e confessa: “Fuori avrò il tempo per…” Il Grande Fratello continua a scatenare sentimenti contrastanti nei concorrenti. Nelle prime ore del mattino, Kikò Nalli si è interrogato su Ambra Lombardo e su un loro possibile futuro insieme. La conoscenza al GF 16 è stata infatti interrotta dopo appena tre settimane, permettendo però ai due concorrenti di avvicinarsi e capire di provare un attrazione ...

Kikò Nalli - video lettera dei figli/ Ambra Lombardo : 'sono felice per lui' : Kikò Nalli, Grande Fratello 2019: si schiera con Valentina Vignali, fra i più stufi nell'ascoltare sempre gli stessi discorsi da parte di Michael.

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo risponde a Tina Cipollari su Kiko Nalli : ‘Può stare serena’ : La vicinanza tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli nata nella casa del Grande Fratello 2019 e ben presto interrotta dalla di lei eliminazione come sappiamo ha generato qualche perplessità nella ex moglie di lui, Tina Cipollari, e nei figli della coppia che hanno accusato la professoressa di essere falsa specie quando è rientrata in casa e ha baciato Kikò confessandogli di pensare continuamente a lui. Ora Ambra replica agli attacchi in ...

Sei forte papà! Kikò Nalli il lacrime ringrazia l'ex Tina Cipollari per il messaggio dei figli : Kikò Nalli ha finalmente ricevuto la sorpresa che tanto aspettava, il messaggio da parte dei figli Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Tina Cipollari, l’haistylist si è sciolto in una valle di lacrime e ha ringraziato la ex moglie, Tina Cipollari, per questo regalo.-- Mattias, Francesco e Gianluca hanno voluto far sentire al padre la loro vicinanza e lo hanno spronato a non mollare durante questa esperienza nella Casa del ...

Grande Fratello 16 - Kiko Nalli riceve dei videomessaggi dai suoi figli (VIDEO) : Durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 non solo tante lacrime come quelle di Francesca de Andrè ma anche sorrisi per Kiko Nalli. Dopo aver espresso il desiderio di avere dei segnali dai suoi figli (avuti con Tina Cipollari) questa sera è stato accontentato.Così ecco in un unico videomessaggio per lui Mattias, Francesco e Gianluca nella quale esprimono tutto il loro appoggio al padre ancora recluso nella casa più spiata ...

GF 2019 - Kikò Nalli sbotta contro Francesca : “Devi stare tranquilla!” : Kikò Nalli attacca Francesca De Andrè: è scontro al Grande Fratello Queste ultime ore sembrano essere particolarmente complicate per Francesca De Andrè. Difatti quest’ultima è stata lasciata poco fa dal fidanzato Giorgio. Ma i problemi per la concorrente del GF 16 non sono finiti qua. Cos’altro è successo? Poco fa ha litigato con Kikò Nalli. Il motivo? La ragazza, nella cucina della Casa, si è lamentata della mancanza di pulizia del ...

GF16 - Kikò Nalli : "Mi mancano molto i miei figli. Vorrei vederli - vivo per loro" : Vi avevamo già parlato, nei giorni scorsi, di Kikò Nalli che, nella casa del Grande Fratello, aveva ultimamente accusato del fatto che tanti coinquilini vedessero le sue battute come vere e proprie provocazioni. Kikò si era infatti sfogato con Daniele che, un po' permaloso, se l'era presa con il parrucchiere romano considerandolo un attaccabrighe. Dal canto suo, Kikò aveva spiegato che la tensione in casa fosse insopportabile, e che non gli ...

Kikò Nalli preoccupato al Grande Fratello? La confessione inaspettata : Kikò Nalli pensa ai figli al Grande Fratello 16 e ha un momento di crisi Tempo di confidenze al Grande Fratello. Nelle prime ore del mattino, Kikò Nalli ha avuto un momento di crisi al GF. L’ex marito di Tina Cipollari ha ammesso di sentire la mancanza degli affetti e in particolare dei figli. Dopo più di un mese dall’inizio del reality il parrucchiere ha sottolineato di aver bisogno di sentire i figli e ricevere un messaggio da ...

Voglio un messaggio dai miei figli! Kikò Nalli sull'orlo di una crisi : Nella casa del Grande Fratello l'inquilino Kikò Nalli non riesce più a stare lontano dai suoi figli e, in un momento di crisi, confida a Daniele Dal Moro che vorrebbe ricevere un loro messaggio per sentirli più vicini : “Ho bisogno di una frase, di un messaggio o di una parola da parte dei miei figli. Non sono preoccupato, ma mi mancano dal primo giorno perché con loro ho un rapporto che solo chi mi conosce sa”. Daniele ha tentato di ...