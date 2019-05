Kids | l' animazione interattiva di Michael Frei e Mario von Rickenbach è da oggi

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Double Fine Presents e Playables sono lieti di annunciare che l'è dadisponibile per dispositivi mobile e PC.Come riporta Rock Paper Shotgun, il titolo è stato realizzato davon Ricken, già autori in passato di PLUG & PLAY, titolo che ha riscosso molto successo. Se siete interessati, vi segnaliamo cheè disponibile su PC e dispositivi mobile, al costo di 2,99 euro. Di seguito potete invece trovare la descrizione del gioco, riportata dalla sua pagina Steam:"ti permette di muoverti insieme o contro una folla di persone fin quando non rimarrà più nessuno.è una brevedisegnata dae programmata davon, alla loro seconda collaborazione dopo il premiato progetto PLUG & PLAY. Tempo di gioco: 15-30 minuti."Leggi altro...

