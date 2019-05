Kendall Jenner è pronta a lanciare la sua linea cosmetica come la sorella?

Cannes - da Kendall Jenner a Banderas : le star al gala amFAR : E' uno degli eventi più attesi sulla Croisette, benché non sia direttamente un momento di cinema. Parliamo del prestigioso party benefico di amFAR dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro l'Aids. Un momento super glamour per una buona causa. Tra le tante star che hanno sfoggiato mise super eleganti, Antonio Banderas, Andie MacDowell, Chris Tucker, Patricia Arquette, Victoria Silvstedt e Nadine Labaki.

Kendall Jenner - è finita con Ben Simmons : ‘La storia ha fatto il suo corso’ : La modella, star dei reality show, influencer e parte del clan Kardashian Kendall Jenner si è lasciata definitivamente con il cestista Ben Simmons, guardia della franchigia NBA dei Philadephia 76ers. La notizia segna in qualche modo la fine di un’era dopo che la relazione a intermittenza tra i due aveva monopolizzato l’attenzione del gossip americano, comprensibilmente molto ingolosito dall’idea di poter scrivere di una storia ...

La storia tra Kendall Jenner e Ben Simmons sarebbe finita : Stavano insieme da un anno The post La storia tra Kendall Jenner e Ben Simmons sarebbe finita appeared first on News Mtv Italia.

L’ultimo incontro tra Kendall Jenner e Harry Styles ha acceso i gossip su un ritorno di fiamma : Rumors che non sarebbero piaciuti a Ben Simmons The post L’ultimo incontro tra Kendall Jenner e Harry Styles ha acceso i gossip su un ritorno di fiamma appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner ha una risposta super ironica dopo essere stata esclusa dagli auguri di Kris per la Festa della mamma : LOL The post Kendall Jenner ha una risposta super ironica dopo essere stata esclusa dagli auguri di Kris per la Festa della mamma appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner : in arrivo il suo brand beauty? : Quasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi invento un brand di bellezzaQuasi quasi mi ...

Kendall Jenner ha spiegato perché si sente diversa rispetto alle sorelle : Kylie, ma anche Kourtney, Kim e Khloé Kardashian The post Kendall Jenner ha spiegato perché si sente diversa rispetto alle sorelle appeared first on News Mtv Italia.

Jordyn Woods e Kendall Jenner sarebbero state protagoniste di un imbarazzante incontro al Coachella 2019 : Oh oh The post Jordyn Woods e Kendall Jenner sarebbero state protagoniste di un imbarazzante incontro al Coachella 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber non vede l’ora di andare al Coachella 2019 (con Kendall Jenner) : Il festival di Indio inizia oggi The post Justin Bieber non vede l’ora di andare al Coachella 2019 (con Kendall Jenner) appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner che trolla Kylie per le ultime sexy foto con Travis Scott è LOL : Con una domanda che ti sarai fatto anche tu The post Kendall Jenner che trolla Kylie per le ultime sexy foto con Travis Scott è LOL appeared first on News Mtv Italia.