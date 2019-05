blogo

(Di martedì 28 maggio 2019) Primo figlio per, conosciutisi sul set del flop Fantastic 4 - I Fantastici Quattro nonché sposi dal 2017. La 36enne Zoe Barnes di House of Cards ha dato alla luce una femminuccia settimane or, con l'annuncio diventato realtà sui social solo nelle ultime ore. Abbiamo avuto una bambina un paio di settimane fa… Ecco i suoi piedini.28 maggio 2019 14:29.

gossipblogit : Kate Mara e Jamie Bell sono diventati genitori - kikapress : La prima foto della piccola... - FilmNewsItaly : -