Karina Cascella sbotta sui social | Io me ne frego delle critiche

Karina Cascella confessione sui ritocchini : “Non vado in giro con i canotti!” : Karina Cascella rifatta: la confessione dell’opinionista Karina Cascella ha parlato senza problemi dei suoi ritocchini estetici. Non ha nulla da nascondere, è fiera di com’è e vorrebbe che tutte le donne, invece di criticare le altre, imparino a piacersi. Il suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram è rivolto proprio a tutte quelle persone che fanno […] L'articolo Karina Cascella confessione sui ritocchini: “Non vado ...

L'intervista a Eliana Michelazzo : le accese reazioni dopo la puntata - dalla Mennoia a Karina Cascella : Commenti al veleno da parte di molti vip sulle dichiarazioni della manager romana rilasciate ieri a 'Live - Non è La D'Urso'.

Ciao Darwin - la danza sconcia in studio. Karina Cascella provoca - lei reagisce : Bonolis allibito : Momenti di raro "trash" a Ciao Darwin, nella puntata di venerdì scorso. In gioco ci sono i vip della tv contro i famosi del web, e i più scatenati paiono proprio questi ultimi. Karina Cascella, opinionista di Uomini e donne di Barbara D'Urso, prende il microfono per denunciare "la frustrazione di ch

Karina Cascella a Ciao Darwin 2019 : chi è - carriera e biografia : Karina Cascella a Ciao Darwin 2019: chi è, carriera e biografia La nona puntata di Ciao Darwin 8 arriverà sugli schermi di Canale 5 venerdì 17 maggio e, fra i tanti ospiti, offrirà anche la partecipazione di Karina Cascella. Karina Cascella è un noto volto del mondo dello spettacolo che ha cominciato a lavorare da giovanissima, anche se non immediatamente in ambito televisivo. La vita privata di Karina Cascella La Cascella, nata il ...

Ciao Darwin 8 : tra i concorrenti della prossima puntata Il Pancio e Karina Cascella : La nona puntata del gameshow di Canale5 Ciao Darwin andrà in onda venerdì 17 maggio dopo Striscia la notizia, come sempre condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nella scorsa puntata ad interpretare Madre Natura era stata Michelle Sander, modella brasiliana di 23 anni fidanzata con il giocatore della Spal Andrea Petagna. Le due categorie che si sono sfidate venerdì scorso sono state "Juve" contro "Tutti" dove per "Tutti" s'intendevano ...

GF - Karina Cascella riprende Cristian Imparato : 'Devi stare attento a come parli' : La seconda puntata del Grande Fratello 16 è stata caratterizzata da numerosi confronti. In primis c'è stato quello tra Mila Suarez e Delia Duran poi, a seguire, è arrivato il tanto atteso faccia a faccia tra Karina Cascella e Cristian Imparato. Ancora una volta il gieffino è andato su tutte le furie. Tra il vincitore della prima edizione di "Io Canto" e l'opinionista Mediaset non corre buon sangue. I due si sono più volte beccati nelle ...

Gf16 - Karina Cascella entra per attaccare Cristian - ma Imparato la blocca : Puntata all'ultimo respiro quella del Gf16, chiusa una discussione se ne apre subito un'altra ed ecco che a tal proposito viene invitata Karina Cascella a rispondere delle accuse fatte da Cristian ...

Grande Fratello 16 - Cristian Imparato contro Karina Cascella : "Che pessima figura" (video) : Karina Cascella, stasera, lunedì 15 febbraio 2019, è entrata nella casa del 'Grande Fratello 16' per un confronto/scontro con Cristian Imparato che l'aveva definita str*nza, cornutazza napoletana:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Cristian Imparato contro Karina Cascella: "Che pessima figura" (video) pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile 2019 00:09.

Grande Fratello - l'anticipazione sulla seconda puntata : Cristian Imparato e Karina Cascella - volano stracci : Tutto è pronto per il secondo prime time del Grande Fratello 2019, in onda stasera su Canale 5. A una settimana dall’ingresso in casa dei 17 concorrenti, Barbara D’Urso approfondirà le prime dinamiche sorte all’interno del reality e consentirà a Cristian Imparato e Mila Suarez di avere un confronto

Karina Cascella e il provino al Grande Fratello : "Gli autori mi scartarono" : Il destino gioca con Karina Cascella, perché? Il motivo è presto detto. Durante la puntata di Domenica Live, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, Barbara d'Urso ha parlato di Christian Imparato che nella casa non ha riservato belle parole per l'opinionista accreditandola come "Cornutazza Napoletana".Lei non l'ha presa bene, tanto da replicare davanti alla cognata del ragazzo. Ciò però non basterà, come promesso dalla conduttrice ...

Grande Fratello : nella seconda puntata il confronto tra Karina Cascella e Cristian Imparato. Mila Suarez incontra Delia Duran - la nuova fidanzata di Alex Belli : Karina Cascella Un po’ di carne al fuoco per il secondo prime time di Grande Fratello 2019, in onda stasera su Canale 5. A una settimana dall’ingresso in casa dei 17 concorrenti, Barbara D’Urso approfondirà le prime dinamiche sorte all’interno del reality e consentirà a Cristian Imparato e Mila Suarez di avere un confronto diretto con i loro “rivali”. Ancora turbata per la fine della sua relazione con ...

Grande Fratello - Karina Cascella scartata per il reality : “Ero quasi dentro” : Karina Cascella scartata al Gf: la confessione social dell’opinionista Karina Cascella è uno dei personaggi più attesi della puntata del Grande Fratello 2019 che andrà in onda questa sera. Molti la vorrebbero come concorrente, ma l’opinionista non ha nessuna intenzione di entrare nella Casa più spiata d’Italia: non perché non le piacerebbe sperimentare un’esperienza televisiva […] L'articolo Grande Fratello, Karina ...

