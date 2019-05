Juventus-Sarri | sarebbe pronto un triennale per il tecnico toscano

Calciomercato Juventus - con Sarri potrebbero arrivare Koulibaly e Van de Beek : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, in pole position ci sarebbe Maurizio Sarri. L'attuale tecnico del Chelsea, infatti, sarebbe molto gradito al numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, che vorrebbe un'inversione di rotta rispetto alla filosofia conservativa di Massimiliano Allegri. Con Sarri potrebbero esserci ...

Juventus - cambio rotta con Sarri : no a De Ligt - Paratici piomba su Koulibaly : Koulibaly Juventus- La Juventus medita sul futuro e si prepara a tentare l’assalto al prossimo difensore del futuro. Come riportato nel corso delle scorse settimane, la Juventus continua a seguire molto attentamente l’evolversi della situazione legata a De Ligt. Il centrale olandese resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma la richiesta da 80 milioni di […] More

Juventus - Sarri avrebbe fatto dei nomi : tra questi ci sarebbe Koulibaly : Queste sono settimane caldissime in casa Juventus, visto che la dirigenza è alle prese con la ricerca del nuovo allenatore. Fabio Paratici sta valutando molte opzioni, ma nelle ultime ore il nome più caldo sembra essere quello di Maurizio Sarri. La maggior parte dei media considera il tecnico ex Napoli in pole position per sostituire Massimiliano Allegri. La giornata di giovedì potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore toscano, ...

Enrico Fedele : 'Allenatore Juventus - mi danno per certo Maurizio Sarri' : In attesa delle finali di Europa League e di Champions League (previste rispettivamente per mercoledì 29 maggio e sabato 1 giugno), la Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Molte trattative, però, si delineeranno solo dopo l'arrivo del nuovo tecnico, che potrebbe essere Maurizio Sarri. La maggior parte delle indiscrezioni rilasciate in questi ultimi ...

Juventus - arriva Maurizio Sarri : parla Luciano Moggi - ecco il profilo migliore : Se non ci sono mai stati dubbi su chi poteva vincere il campionato, diversamente è successo per le qualificazioni di Champions, Europa League e la retrocessione. È arrivato all' ultima giornata, il momento della verità, che ha consacrato l' impresa dell' Atalanta di Gasperini, capace di portare i su

Juventus - i possibili tre colpi di Sarri : fra questi Koulibaly : Dopo la finale di Champions League, prevista per sabato 1 giugno, sono possibili evoluzioni per la panchina della Juventus: è stato lo stesso direttore sportivo bianconero a confermarlo nel prepartita di Sampdoria-Juventus, match dell'ultima giornata di campionato di Serie A. Lo stesso ha escluso l'arrivo di Guardiola, ribadendo che novità potrebbero esserci ad inizio giugno, per rispetto soprattutto dei club impegnati nella finali delle ...

Nuovo allenatore Juventus - non solo Sarri : tornano in corsa due big : Nuovo allenatore Juventus – La telenovela sul successore di Allegri continua. Da Pochettino a Guardiola fino ad arrivare a Sarri e addirittura Mourinho, sono tanti i nomi che sono stati fatti. Però nelle ultime ore alcuni in particolare stanno prendendo quota, non solo Sarri, che secondo tutti i principali giornali italiani è in vantaggio. Occhio […] More

Juventus - Sarri sarebbe in pole per la panchina - Paratici smentisce contatti con Guardiola : La società di via Galileo Ferraris pare abbia già scelto il suo futuro allenatore: si tratterebbe di Maurizio Sarri, favoritissimo per sedersi sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Fabio Paratici e tutta la dirigenza bianconera sono pronti a fermare l'ex tecnico del Napoli e attuale del Chelsea, appena la finale di Europa League di giovedì sera. Fali Ramadani, manager del tecnico toscano, vedrà Marina Granovskaia, manager del ...

Juventus - Sarri sarebbe favorito per la panchina : attesa per l'incontro Ramadani - Chelsea : La Juventus, dopo la fine del campionato, dovrà concentrarsi solo sul futuro e sul prossimo mercato. I dirigenti juventini sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Al momento - riferisce Sky Sport - la Juve sembra aver scelto Maurizio Sarri per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Dopo la finale di Europa League ci sarà un summit fra Ramadani l'agente del tecnico toscano e Marina Granovskaia dirigente del Chelsea per parlare proprio del ...

Calciomercato Juventus - ci sarebbe l'accordo con Sarri : possibile il ritorno di Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. C'è infatti grandissima attesa per chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero. Josep Guardiola, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate su di lui, sembra essere un vero e proprio sogno. Al momento il tecnico in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che non ha mai avuto ...

Juventus - secondo Snai Sarri avrebbe raggiunto un accordo con i bianconeri : In questi giorni le voci su un possibile allenatore della Juventus continuano a rincorrersi. Ogni giorno spunta un nome nuovo e un nuovo accordo. A metà settimana l'agenzia Agi ha dato per fatto un accordo tra i Campioni d'Italia e Pep Guardiola, mentre ieri sera è toccato alla Snai Sportnews rilanciare la notizia di un accordo tra i bianconeri e Maurizio Sarri. La Juve, ovviamente, non ha ancora comunicato nulla in modo ufficiale e ...

Juventus - Sarri potrebbe bloccare tre cessioni importanti - compresa quella di Dybala : La direzione tracciata da molti media sportivi italiani porta inevitabilmente all'arrivo alla Juventus di Maurizio Sarri. L'ultimo quotidiano a rilanciare quest'indiscrezione è stato Tuttosport, che ha anche stilato le probabili strategie di mercato della "Vecchia Signora" guidata dal tecnico toscano. Ovviamente bisognerà prima aspettare la finale di Europa League fra il Chelsea e l'Arsenal di Unai Emery: solo al termine di quest'importante ...

Juventus - il nuovo tecnico potrebbe arrivare dalla Premier : Sarri in pole (RUMORS) : Terminata l'era Allegri, la Juventus oggi giocherà l'ultima di campionato con la Sampdoria a Marassi, mentre la società è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore. I nomi accostati al club di Agnelli sono molteplici e alcuni come Jürgen Klopp e Josep Guardiola sembrerebbero solo dei sogni, altri come Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri sarebbero più raggiungibili. I papabili Simone Inzaghi avrebbe rifiutato il rinnovo del ...

Juventus - Tacchinardi : 'Ahimè Conte andrà all'Inter - per questo profilo giusto è Sarri' : Le indiscrezioni riguardanti il prossimo tecnico bianconero sembrano sempre più propendere per l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. La maggior parte dei media sportivi italiani starebbero infatti sostenendo questa opzione, considerata soprattutto l'impossibilità per la Juventus di arrivare a tecnici internazionali come Guardiola, Klopp o Pochettino. L'ipotesi italiana quindi resta la più valida: a sostenerlo è anche Alessio Tacchinardi, ...