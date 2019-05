Juventus | Higuain potrebbe ritornare a Torino se arrivasse Sarri

Calciomercato Juventus - ci sarebbe l'accordo con Sarri : possibile il ritorno di Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. C'è infatti grandissima attesa per chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero. Josep Guardiola, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate su di lui, sembra essere un vero e proprio sogno. Al momento il tecnico in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che non ha mai avuto ...

Per Dagospia alla Juventus andrà Inzaghi : “CR7 non vuole né Sarri né Higuain” : Per Dagospia, il prossimo allenatore della Juventus sarà Simone Inzaghi. Dagospia esclude categoricamente l’arrivo di Guardiola. Ed esclude anche Sarri. Un problema – scrive Dagospia – si chiama Higuain. “Sarri lo vuole ma Cristiano Ronaldo no: non vuole né Sarri né Higuain”. CR7 avrebbe voluto Ancelotti. Ma De Laurentiis si è opposto. Secondo il sito di Roberto D’Agostino ecco “l’ipotesi probabile di Simone Inzaghi, ...

Calciomercato Juventus - la probabile formazione con Sarri : Higuain sarebbe titolare : C'è grandissima attesa per chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. La decisione, naturalmente, influenzerà tutta la prossima sessione di Calciomercato estivo. Sono stati fatti vari nomi per la panchina bianconera: Didier Deschamps si sarebbe tirato fuori, così come José Mourinho, che è rimasto ancora molto legato all'Inter. Josep Guardiola sembra un sogno e allora, al momento, sarebbe in pole position ...

Juventus - Higuain torna alla base e CR7 fatica a trovare un partner : perchè non trattenerlo? : Gonzalo Higuain rientrerà alla Juventus dopo un’annata ricca di delusioni tra Milan e Chelsea: i bianconeri cosa ne faranno? Gonzalo Higuain si appresta a tornare alla Juventus nella prossima estate. Il Chelsea ha fatto capire che non intende puntare su un calciatore molto costoso e sinora poco produttivo, al di là di come andranno a finire le dinamiche legate al blocco del calciomercato. Ai Blues torneranno Batshuayi ed Abraham, i ...

La Juventus avrebbe offerto Higuain all'Inter : Questa estate la Juventus dovrà capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita fino al 30 giugno sarà al Chelsea poi molto probabilmente farà il suo ritorno a Torino. Un ritorno il suo che sarà solo di passaggio visto che la Juve non sembra intenzionata a tenerlo. Fabio Paratici vorrebbe dunque trovare una soluzione definitiva per Gonzalo Higuain. Per questo motivo stando a quanto afferma "La Stampa", il ds della Juve avrebbe provato ...

Icardi-Juventus - nuova svolta : Higuain o Cancelo come pedine di scambio : Icardi-Juventus – Questa sera Inter e Juventus si sfideranno in campo, ma a fine stagione potrebbero trattare un clamoroso scambio di calciomercato. Più volte vi abbiamo raccontato della possibilità che Mauro Icardi passi in bianconero, con i nerazzurri che accoglierebbero a braccia aperte Paulo Dybala. La Joya però al momento è fredda su questo possibile scambio e vorrebbe restare alla Juventus, o […] More

Juventus - contatti continui con l'Inter : sarebbe stato offerto Higuain - Marotta dice no : Uno dei nomi che saranno al centro dei rumors di mercato la prossima estate è sicuramente quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato già 'oggetto' di calciomercato nelle ultime due sessioni visto che ad agosto era stato ceduto al Milan, mentre a gennaio è passato al Chelsea, sempre in prestito con diritto di riscatto. Il rendimento dell'attaccante argentino, però, è stato al di sotto delle aspettative, sia con la maglia rossonera, sia in ...

Inter-Juventus : Higuain - Icardi... Un anno dopo è cambiato tutto : Scherzi del cervellone che elabora il calendario di serie A. L'anno scorso, Inter-Juventus si era giocata il 28 aprile, in questa stagione San Siro si riempirà sabato 27 aprile. Quello che cambia ...