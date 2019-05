Juventus | cessione Pjanic | il centrocampista esce allo scoperto!

Mercato Juventus - Dybala può restare : tripla cessione a sorpresa : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, i bianconeri starebbero ragionando sul prossimo futuro con occhi puntati sul Mercato in uscita. Da valutare e decidere attentamente il futuro di Paulo Dybala, il quale potrebbe essere confermato […] More

Mercato Juventus - due titolarissimi di Allegri verso la cessione : Mercato Juventus – La Juventus, oltre al nuovo allenatore, deve cominciare a pensare anche alle trattative di calcioMercato, in vista della prossima sessione estiva. La dirigenza bianconera, con a capo Fabio Paratici, ha nelle intenzioni quella di rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione, quella decisiva per la rincorsa alla Champions League. Per fare calcioMercato, però, bisognerà attendere ...

Juventus - l'eventuale cessione di Cancelo al Manchester City garantirebbe una plusvalenza : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta lavorando sul mercato per rafforzare una rosa che quest'anno ha palesato dei limiti tecnici soprattutto in Champions League. L'obiettivo del club torinese sarebbe quello di effettuare pochi acquisti mirati poiché, stando alle dichiarazioni del vicepresidente Pavel Nedved, ci sarebbero già diversi elementi di prestigio in organico. Qualche ...

Juventus - successione di Allegri : Sarri in vantaggio incontra Paratici - superato Pochettino. Smentita su Guardiola : Dopo una settimana dall’annuncio di addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus, i bookmaker si arrabattano ancora per capire chi sarà il successore. Un nome, su tutti, è emerso negli ultimi giorni: Maurizio Sarri, attuale tecnico del Chelsea ed ex allenatore del Napoli. Di certo, a Londra c’è stato un incontro faccia a faccia, segretissimo, tra lui e il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Parataci. Ma la strada non è ...

Dybala - possibile addio dalla Juventus : gli agenti starebbero lavorando alla cessione : I tifosi juventini aspettano con impazienza l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe determinare il futuro della panchina bianconera. Indipendentemente dalla permanenza o meno del tecnico toscano, la Juventus potrebbe cedere alcuni suoi top player per rifinanziare soprattutto la perdita finanziaria (secondo Il Sole 24 Ore sarà fra i 50 e i 70 ...

Juventus - Massimiliano Allegri all'addio : non solo Antonio Conte - i nomi in lizza per la successione : Tutto come previsto, in verità, perché alle parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax avevano creduto davvero in pochi: Massimiliano Allegri, quasi sicuramente, a breve non sarà più l'allenatore della Juventus. L'incontro in programma tra mister e presidente d

Chiesa Juventus - la società apre alla cessione : Paratici pronto all’assalto : Chiesa Juventus – Fabio Paratici vuole portare a Torino l’attaccante della Fiorentina piace alla Juventus che lo corteggia già dalla scorsa estate. Adesso però tutto potrebbe prendere una svolta interessante sia per i bianconeri che per il bomber viola. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, l’attaccante viola avrebbe dato l’ok per iniziare una trattativa con i bianconeri. […] More

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe partire : Allegri non si opporrebbe alla cessione : Si parla molto di cessioni in casa Juventus, a maggior ragione perché a giugno si attende il bilancio d'esercizio della società e, secondo il Sole 24 Ore, è attesa una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Motivo di questo passivo è il notevole esborso economico riguardante l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione, un investimento che porterà benefici soprattutto alla lunga anche dal punto di vista economico oltre a quelli già ...

Mercato Juventus - il Jolly di Allegri verso la cessione : Paratici tratta : Mercato Juventus – Lo schieramento costante in queste ultime partite dovrebbe essere un modo di dimostrare che il calciatore ha recuperato completamente dai guai fisici. Una scelta per mostrarlo e poi cederlo alla fine di questa stagione, una notizia che continua a rimbalzare. Leggi anche: cessione Dybala, rebus bianconero: la Joya può partire, i dettagli […] More

Juventus - cessione Cuadrado : spunta il nuovo scenario - i dettagli : Juventus Cuadrado- Resta ancora da valutare il prossimo futuro di Cuadrado in maglia bianconera. Se in un primo momento, fino a poche settimane fa, pareva certo l’addio dell’esterno colombiano, nelle ultime ore starebbe avanzando la reale possibilità di rinnovo contrattuale con la compagine bianconera. Un rinnovo dettato dal possibile addio di Douglas Costa. La Juventus […] More