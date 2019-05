Juventus | arriva Maurizio Sarri | parla Luciano Moggi | ecco il profilo migliore

Allenatore Juventus - arrivano conferme su Klopp : e quelle parole di Paratici… : Allenatore Juventus – Prende sempre più piede l’ipotesi Jurgen Klopp sulla panchina bianconera la prossima stagione. Piano piano tutti i nodi vengono al pettine: smascherata la bufala Guardiola, che secondo alcuni aveva già firmato, a dare conferma che il catalano non sarà l’Allenatore della Juventus nella prossima stagione arrivano le parole di Fabio Paratici: “Con Guardiola non abbiamo mai avuto contatti e mai ci ...

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare Sergio Ramos e Pogba per una squadra stellare : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri, sul quale i vertici del club bianconero hanno deciso di non puntare per la prossima stagione. La dirigenza sabauda, comunque, ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per cercare di conquistare la Champions League, vera e propria ossessione della Juventus. Il club bianconero potrebbe mettere a segno degli importanti ...

Juventus - nuovo allenatore : ora arriva il nuovo retroscena! : SARRI Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani sul suo nuovo allenatore dopo l’addio a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da alcune fonti della carta stampata, Paratici avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Un nuovo allenatore per cercare […] More

Juventus - il nuovo tecnico potrebbe arrivare dalla Premier : Sarri in pole (RUMORS) : Terminata l'era Allegri, la Juventus oggi giocherà l'ultima di campionato con la Sampdoria a Marassi, mentre la società è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore. I nomi accostati al club di Agnelli sono molteplici e alcuni come Jürgen Klopp e Josep Guardiola sembrerebbero solo dei sogni, altri come Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri sarebbero più raggiungibili. I papabili Simone Inzaghi avrebbe rifiutato il rinnovo del ...

Juventus - possibile inserimento del cartellino di Dybala per arrivare a Pogba (RUMORS) : La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la scelta del nuovo allenatore da parte della Juventus. Per adesso i nomi dei principali indiziati sono sempre i soliti, ovvero gli "internazionali" Guardiola, Klopp e Pochettino, e gli italiani Sarri o Simone Inzaghi, con il tecnico toscano che in questa fase viene considerato in vantaggio rispetto al collega emiliano. Indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico, la dirigenza bianconera ...

Sarri Juventus - contatto diretto con la società : arriva la chiamata di Agnelli : Sarri Juventus – La Juventus si muove per il nuovo allenatore. Ultima gara in panchina oggi per Allegri, dopodiché inizierà una nuova era. Si parla tanto di Guardiola, Sarri, Pochettino e addirittura Mourinho o Inzaghi ma secondo i giornalisti italiani, un solo nome è in pole in questo momento: Sarri. Crescono le quotazioni di Maurizio Sarri, […] More

Mercato Juventus - con Guardiola a Torino arriva il colpo da 100 milioni : Mercato Juventus – I tifosi bianconeri continuano a sognare Pep Guardiola, più che una suggestione e primo nella lista di Agnelli anche se l’operazione, almeno per questa estate, sembra difficilmente realizzabile vista anche la netta chiusura del Manchester City. Ma se il presidente juventino riuscisse nell’impresa di strappare il tecnico ai ‘Citizens’, quali potrebbero essere […] More

Juventus - arriva Pep Guardiola? Parla Gigi Maifredi : "Lui la prima scelta - ma alle sue spalle..." : arriva o non arriva? Piovono indiscrezioni, ricostruzioni, conferme, smentite. Si Parla di Pep Guardiola e del suo possibile approdo alla Juventus (per alcuni saremmo addirittura "ai dettagli"). Va da sé, la febbre del popolo bianconero è rovente: sarebbe troppo bello avere quella squadra e quel mis

Allenatore Juventus - Gigi Maifredi fiume in piena : “Se arriva Sarri prevedo grandi problemi” : E’ stato un ex Allenatore bianconero, seppure per poco. Gigi Maifredi parla di Juventus in un’intervista concessa a ‘La Repubblica‘: il suo passato, la scelta del nuovo tecnico e tanti altri argomenti. Ecco le sue parole. “Sarri sarebbe la terza scelta dopo Guardiola e Deschamps che non sono riusciti a prendere. Lui usa 12 o 13 giocatori, se lo fai alla Juventus ti scoppia lo spogliatoio in mano dopo un ...

Allenatore Juventus - l’annuncio di Chiellini : “arriva un grande tecnico” : Allenatore Juventus – La Juventus si prepara per l’ultima giornata, stagione ottima in chiave campionato, meno in Champions League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro e la prima mossa sarà quella di mettere nero su bianco per il sostituto di Allegri, importante annuncio di Giorgio Chiellini in un’intervista a ‘TuttoSport’: “Allegri ha lasciato al momento giusto? Penso di sì, va via ...

Juventus scatenata - no a De Ligt. C’è l’accordo : il nuovo difensore arriva dalla Francia : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport” e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il […] More

Allenatore Juventus - arrivano conferme su Klopp : il club bianconero può pagare la clausola! : Spuntano conferme sulla pista Klopp come nuovo Allenatore della Juventus. Come anticipato ieri dalla redazione di CalcioWeb il manager tedesco potrebbe sedere presto sulla panchina bianconera. Un ulteriore indizio è la clausola rescissoria di Jurgen Klopp al Liverpool. L’Allenatore dei Reds, sotto contratto fino al 2022, si potrebbe liberare per 36 milioni di euro. La Juventus avrà ancora un paio di settimane per riflettere ma la ...

Nuovo allenatore Juventus - dal sito ufficiale arriva un indizio… : Juventus alla ricerca del profilo giusto per la panchina, l’uomo che sostituirà Massimiliano Allegri potrebbe sbarcare a Torino il 14 giugno La Juventus è a caccia del Nuovo allenatore che dovrà prendere la pesante eredità di Massimiliano Allegri. Diversi i nomi fatti in queste ore per la panchina bianconera, intanto arriva un segnale dal sito ufficiale del club che potrebbe avere un’attinenza con l’arrivo del Nuovo ...

Milinkovic Savic-Juventus - arrivano conferme : c’è l’accordo : Milinkovic Savic-Juventus – Nelle ultime ore l’argomento “panchina” sembra avere la priorità ma Paratici dimostra ancora di continuare a lavorare sotto traccia per il mercato della nuova Juventus. Dopo l’acquisto di Aaron Ramsey a parametro zero, Paratici è intenzionato a costruire un centrocampo forte (con qualche sacrificio importante come Pjanic o Douglas Costa). Si è […] More