Juve | il futuro di Pjanic potrebbe dipendere in gran parte dal nuovo tecnico

Dybala Juventus - l’annuncio sul futuro : “Ecco la mia scelta” : Dybala Juventus – Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus: Paulo Dybala, numero 10 bianconero, ai microfoni di ‘Sky Sport’ al margine di un evento Adidas, ha confermato di voler continuare a giocare a Torino anche in vista della prossima stagione. Allontanando così le voci di mercato che lo vedrebbero partire nella prossima estate. Un chiaro […] More

Dybala-Juventus - l’annuncio sul futuro : “Ecco la mia scelta” : DYBALA JUVENTUS – Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus: Paulo Dybala, numero 10 bianconero, ai microfoni di ‘Sky Sport’ al margine di un evento Adidas, ha confermato di voler continuare a giocare a Torino anche in vista della prossima stagione, allontanando così le voci di mercato che lo vedrebbero partire nella prossima estate. Dybala Juventus, […] More

Napoli - De Laurentiis show : “voglio Quagliarella” - poi un’altra frecciata alla Juve ed annuncio sul futuro del club : E’ stata comunque una stagione buona per il Napoli, il club azzurro ha conquistato il secondo posto in campionato l’accesso alla prossima Champions League, adesso il club azzurro sta programmando la prossima stagione. Interessante intervista de ‘Il Corriere dello Sport’ al presidente De Laurentiis, tra presente e futuro indicazioni anche su Quagliarella. Ripensando alle gioie e ai dolori: le fa male ancora quello ...

A. Moggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

Albiol - il padre : “Vi dico cosa ha deciso Raul per il futuro. Sarri-Juve? Sono professionisti…” : Raul Albiol resterà al Napoli lo ha annunciato il padre Miguel Albiol, papà di Raul Albiol, difensore del Napoli è intervento a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. Ecco quanto ha dichiarato sul futuro del figlio: “Raul adesso sta molto bene. Ritorno a Valencia? Per le vacanze sì, resterà un mese e poi tornerà a Napoli. Il suo futuro? E’ nel Napoli. Resta al 100% per ...

Sarri futuro allenatore della Juventus? Parla il tecnico napoletano : “ecco cosa dico sul mio futuro” : Maurizio Sarri e la possibilità di tornare in Italia: le parole del tecnico del Chelsea nel media day in vista della finale di Europa League “Il mio futuro? Ora devo pensare solo alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto con il Chelsea e sono felice di rimanere in Premier League. In questo momento non ho contatti con altri club, ma dopo la finale devo Parlare con il Chelsea perché voglio sapere se sono contenti e ...

Panchina Juventus - Deschamps si tira fuori : “il mio futuro è legato alla Francia - è tutto molto chiaro” : Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico francese ha sottolineato come non sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri Una volta terminata la gara del Ferraris tra Sampdoria e Juventus, il ciclo di Allegri sulla Panchina bianconero sarà definitivamente concluso. Il suo sostituto non è stato ancora individuato, ma sicuramente non sarà Didier Deschamps. AFP/LaPresse L’attuale commissario tecnico della Francia ha ...

Juventus - arriva la svolta : Deschamps spiazza tutti - arriva l’annuncio sul futuro! : Didier Deschamps, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato il suo futuro in vista della prossima stagione. Poche chiacchiere e pochi giri di parole: il ct della Nazionale francese ha confermato la sua permanenza sulla panchina francese anche in vista della prossima stagione. Il tecnico è stato abbastanza chiaro, la volontà sarà quella di continuare il […] More

Allenatore Juventus - Deschamps si defila : “Nel mio futuro c’è solo la nazionale francese” : E’ uno dei nomi che viene accostato da un po’ di tempo alla Juve. Senza troppa insistenza, però, a dir la verità. Didier Deschamps è ben saldo sulla panchina della nazionale francese e, dopo la conquista della Coppa del Mondo la scorsa estate, vuole conquistare anche gli Europei. “Nel mio futuro c’è la nazionale francese“, le sue parole. “La situazione è chiara, la mia testa e le mie energie sono rivolte ...

Allegri : “Il nuovo allenatore della Juventus avrà una squadra vincente. Futuro?…” : Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari tra Juventus e Atalanta nella 37esima giornata di Serie A e le celebrazioni dello scudetto: “Il nuovo allenatore della Juventus dovrà portare avanti questa squadra che è vincente. In Champions siamo arrivati al doppio confronto in condizioni non normali. Dopo la partita di Madrid ho dovuto mettere al riparo il campionato perché ...

Juventus - Agnelli : 'Noi vediamo il futuro prima degli altri' : La notizia di riferimento degli ultimi giorni per quanto riguarda il calciomercato si è concretizzata venerdì 17 maggio, parliamo ovviamente dell'ufficialità dell'addio di Allegri dalla Juventus alla fine di questa stagione. La conferenza stampa presenziata dal massimo dirigente juventino Andrea Agnelli è servita per confermare tutta la gratitudine nei confronti del tecnico toscano che in questi cinque anni ha dimostrato di essere un vincente. ...

Futuro Juventus - dalla Gran Bretagna l’indiscrezione : scambio tra Pochettino e Allegri : Calcio, la stampa britannica lancia l’ipotesi di uno scambio tra Pochettino e Allegri Sarebbe Mauricio Pochettino il tecnico favorito per sostituire sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri, che sarebbe a sua volta la prima scelta del Tottenham Hotspur se il tecnico argentino dovesse lasciare il club londinese al termine della stagione, almeno secondo il tabloid ‘Sunday Express’. Pochettino che ha apertamente ...

Allegri-Juventus - ombra licenziamento. Per il futuro spunta un nome nuovo : Allegri-Juventus : Non una separazione consensuale, ma un vero e proprio licenziamento. Questa la “verità” raccolta da La Repubblica che, nell’edizione odierna, svela questo e altri retroscena sull’addio del tecnico pluricampione d’Italia al club torinese. Allegri-Juventus, è stato licenziamento. Zidane prossimo allenatore? Per il futuro spunta un nome nuovo e a dir poco clamoroso, quello […] More

La Juventus - il nuovo allenatore e il suo futuro ancora da decidere : Guardiola il sogno : La società bianconera ha deciso di lasciare a casa Massimiliano Allegri. La lunga storia tra i due "attori" finisce con un divorzio che apparentemente sembra essere concordato. Appunto apparentemente. Sicuramente Massimiliano Allegri lascia Torino con cinque scudetti conquistati in cinque anni. Tanto, veramente tanto. Ma lascia l'amaro in bocca ai molti tifosi per la mancata vittoria della Champions League, sempre sfiorata ma mai portata a casa. ...