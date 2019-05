Italia più isolata in Europa

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Con una affluenza alle urne (in media circa il 51%) complessivamente aumentata rispetto al 2014 (la più alta negli ultimi venti anni, anche se il dato è molto diversificato da Paese a Paese e l’appare in contro-tendenza), il risultato elettorale, a livello europeo, conferma complessivamente le previsioni delle vigilia.Vanno in questo senso registrati sia il calo importante di consensi (e di parlamentari eletti) per popolari e per socialisti, che una crescita altrettanto significativa dei liberali e dei verdi.Queste forze politiche sono sufficientemente omogenee al loro interno (se si esclude il caso del difficile rapporto tra Fidesz e il Ppe) e non dovrebbero avere difficoltà a costituire gruppi politici ugualmente omogenei. Se riusciranno a coalizzarsi, malgrado le differenze delle rispettive piattaforme politiche, questi partiti potranno dar vita a ...

