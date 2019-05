Isco-Juventus | si può | il Real Madrid annuncia la rivoluzione Occhio anche a Klopp!

Calciomercato Juventus : Isco sarebbe più vicino - il Real potrebbe lasciarlo partire : potrebbe essere Isco il primo colpo del Calciomercato della Juventus. Lo spagnolo del Real Madrid, secondo Tuttosport che riprende le indiscrezioni del giornale spagnolo Marca, sarebbe nella lista dei cedibili dei blancos che la prossima estate potrebbero stravolgere la proprio rosa con tanti innesti in quasi tutti i settori del campo. Il ritorno di Zidane per molti poteva chiudere ogni possibile dIscorso di addio per il trequartista, ma ...

Tifoso Juventus fa il gesto dell'aereo : identificato. Così si ripulIscono gli stadi : Il video aveva fatto il giro dei social alla vigilia della commemorazione della tragedia di Superga. La scelta del club: scovarlo e bandirlo

Capello : 'La Juventus sogna Isco - ma Zidane non lo mollerà' : Molte squadre europee sono concentrate sul finale di stagione, ma anche sui piani per il futuro. Tra queste c'è la Juventus, che è proiettata verso il prossimo mercato estivo. Infatti, i campioni d'Italia vogliono rinforzarsi ulteriormente e uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è il centrocampo. La Juve cerca giocatori di qualità per alzare il livello del gioco. Uno dei sogni di mercato di Paratici sarebbe Isco, come ha confermato ...

Juventus - possibili sette grandi colpi di mercato : fra questi ci sarebbero Isco e Varane : In questi giorni, si stanno già scatenando alcune voci sul mercato della Juventus. In particolare l'attenzione è rivolta a due reparti. Infatti, Fabio Paratici vorrebbe rinforzare soprattutto la retroguardia e la linea mediana, anche perché in difesa andranno a scadenza di contratto Andrea Barzagli e Martin Caceres. Il numero 15 juventino appenderà gli scarpini al chiodo e per sostituirlo si punterà su un profilo molto affidabile. Il Corriere ...

Inter - Vecino carica : 'Battiamo la Juventus e chiudiamo il dIscorso Champions' : 'Inter pronta a lottare per lo scudetto? Possiamo pensare di poter competere, ma serve il campo, è lì che dobbiamo dimostrarlo -prosegue il giocatore ai microfoni di Sky Sport-. Dobbiamo lavorare per ...

Juventus - senti Sconcerti : “Juve? E’ andata bene - non capIsco una cosa” : Juventus Sconcerti- Mario Sconcerti, intervenuto su MC Sport, durante “Live Show”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match della Juventus contro l’Ajax, cogliendo l’occasione anche per lanciare alcune frecciatine ai bianconeri. Leggera tiratina d’orecchie per l’atteggiamento della Juventus nel match di ieri contro l’Ajax. Leggi anche: Infortunio Matuidi, prime ...