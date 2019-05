Inter | rimandate le decisioni sulla panchina | è morto il fratello di Spalletti

Pamela Prati : Caltagirone Interverrà da Barbara D'Urso - nozze forse rimandate : Tra poche ore, Barbara D'Urso tornerà ad occuparsi delle chiacchierate nozze di Pamela Prati: le anticipazioni sulla nuova puntata di Live-Non è la D'Urso, riportano che Mark Caltagirone interverrà in diretta per la prima volta dopo le polemiche. Dagospia e Davide Maggio sostengono che l'imprenditore non dovrebbe apparire in video, e che la sua partecipazione al programma di Canale 5 dovrebbe essere telefonica. Un altro blog, intanto, fa sapere ...