Insulti all' arbitro donna | l' olimpionico Scarpa lancia la carta del fairplay

Le notizie del giorno – Wanda Nara ci ricasca - lite Allegri-Ronaldo e vergognosi Insulti ad arbitro donna : Wanda Nara CI ricasca – Wanda Nara ormai senza freni. Negli ultimi giorni la moglie dell’attaccante Mauro Icardi si è scatenata con un video hot in camerino che ha fatto in breve tempo il giro del web, è stato pubblicato sui social e condiviso da tanti utenti, è diventato quindi virale. Lo spacco è evidente e l’incidente hot inevitabile, i social si sono scatenati. Adesso la wag ci ricasca, la showgirl argentina ha deciso di ...

Torneo Giovanissimi a Mestre - Insulti sessisti all’arbitro donna : “vai a prostituirti” - e un ragazzino si abbassa i pantaloncini : insulti e sessismo nei confronti di un’arbitro donna nel corso di un Torneo Giovanissimi a Mestre: genitori e piccoli calciatori hanno dato il meglio del peggio con gesti riprovevoli Il ‘Gazzettino’ riporta un bruttissimo episodio accaduto a Mestre. Durante un Torneo dei Giovanissimi, nel quale era impegnata la squadra del Treporti, si è assistito ad un pessimo spettacolo che ha visto una giovane arbitro donna presa di ...

Insulti razzisti per James Harden testimonial Adidas : “chi ti ha fatto uscire dalla gabbia?” [FOTO] : James Harden, cestista degli Houston Rockets, riempito di Insulti (di utenti italiani) a corredo dell’ultima pubblicità Adidas Il razzismo è uno degli aspetti più beceri della nostra povera umanità, costretta a lottare contro l’ignoranza imperante. Quanto accaduto oggi è solo una piccola goccia di un oceano ricco di vergognose atrocità. A denunciare l’accaduto sono stati i ragazzi de “La giornata tipo”, una ...

Gotze racconta Jurgen Klopp - dagli Insulti in allenamento al trapianto dei capelli : “mi urlava di tutto. Un giorno mi disse…” : Mario Gotze racconta Jurgen Klopp, l’allenatore che lo ha lanciato nel calcio: dagli insulti in allenamento al trapianto dei capelli, i simpatici retroscena sull’allenatore tedesco Jurgen Klopp, che in un nostro editoriale abbiamo analizzato perchè è l’allenatore ideale per la Juventus, è in questo momento uno dei manager più importanti al mondo. Il suo Liverpool gioca alla grande e il 1° giugno affronterà la sua seconda ...

Paolo Palumbo - sui social Insulti choc allo chef malato di Sla : «Non darti da fare - tanto morirai» : Paolo Palumbo è il malato di Sla più giovane d’Europa: da tempo combatte la sua battaglia per ottenere la terapia sperimentale Brainstorm, adottata negli Usa e in Israele, e per raggiungere il suo obiettivo ha lanciato da qualche mese una raccolta fondi e una pagina Facebook. Ma Paolo, come spesso accade in questi casi, ha dovuto fare i conti ultimamente con la parte più disumana dei social: gli insulti da parte degli haters. È stato suo ...

Fiorentina - Diego Della Valle : “Basta Insulti da chi vuole sfasciare la società” : Diego Della Valle, patron Della Fiorentina, esterna tutta la sua indignazione in una lettera aperta pubblicata da “La Nazione“: “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo attaccamento alla Fiorentina – attacca subito Diego Della Valle – Io invece non lo accetto, la situazione è stata ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando ...

Pallonate e Insulti ai fedeli - l'oratorio 'chiude' per colpa dei bulli : Dopo diversi episodi di minacce e insulti il parroco di della chiesa di San Michele di Foggia si è trovato costretto a...

Papa Francesco sugli Insulti alla famiglia Rom di Casal Bruciato : questa non è civiltà : Una donna che porta un figlio al mondo è speranza , lei, semina speranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza', ha detto Jorge Mario Bergoglio, che ha proseguito: 'In ...

Casal Bruciato - assalto alla sindaca Raggi - Insulti e offese(VIDEO) : “Zingara!! Vergognati” : Una giornata intensa quella della sindaca di Roma, dopo aver assegnato una casa popolare ad una famiglia rom. Insorgono i cittadini contro Virginia Raggi “Questa famiglia risulta legittima assegnataria di un alloggio. Ha diritto di entrare e la legge si rispetta. Siamo andati a conoscerli e sono terrorizzati. Abbiamo avuto modo di far conoscere questa … Continue reading Casal Bruciato, assalto alla sindaca Raggi, insulti e ...

Rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon - volani Insulti e spintoni durante l'allenamento del Torino : Allo stadio Filadelfia di Torino si è sfiorata la Rissa tra Salvatore Sirigu e Tomas Rincon. Il portiere granata si è scagliato contro il centrocampista venezuelano perché secondo lui non si stava ...

Pallotta contro radio romane - senatrice De Petris : “Suoi Insulti gravi e inauditi” : Non sono di certo passate inosservate le parole del presidente della Roma James Pallotta nei confronti delle radio romane. Ad intervenire in merito è stata la senatrice Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, a cui non sono andate giù le dichiarazioni del numero uno giallorosso. “Gli insulti e le velate minacce rivolte dal presidente della Roma James Pallotta alle radio romane specializzate nel calcio che si permettono di ...

Calcio : dg Parmonval - 'dall'arbitro Insulti razzisti a nostro giocatore di colore' (2) : (AdnKronos) - "Li accettiamo perché fanno parte (purtroppo), delle regole del gioco, le offese di natura razziale assolutamente no - denuncia ancora l'avvocato Giovanni Castronovo - La nostra società, in un programma di integrazione e socializzazione, ha tesserato quest’anno ben 5 calciatori di colo

