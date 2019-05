Inquinamento da plastica | uno “scenario scioccante” alla foce del fiume Sarno GALLERY

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Bottiglie, flaconi, bicchieri, buste, confezioni per alimenti e tanti altri contenitori e imbggi inusa e getta sommergono l’area marina in prossimità delladelin Campania. È quanto emerge dalle attività di ricerca e documentazione svolte da Greenpeace e Castalia nell’ambito del Tour MayDaySOS. “Uno scenario scioccante con enormi quantità di rifiuti che invadono spiaggia e fondali, figlio inevitabile del modello di consumo basato sull’impiego di grandi quantità diusa e getta. Come se non bastasse dobbiamo ricordare che quella documentata è solo la parte visibile del problema, i fiumi possono portare in mare anche grandi quantità di microplastiche non individuabili a prima vista“, dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile Campagnadi Greenpeace Italia. Secondo studi recenti l’80% delle microplastiche – ...

redazioneiene : Legambiente: in spiaggia quest'estate ci aspettano 10 rifiuti ogni metro. Non c'è più tempo: ecco perché, con il re… - AngeloMarolla : RT @3BMeteo: Un’isola di plastica anche nel mar Tirreno, come quella del Pacifico ?? - cangurosso : RT @3BMeteo: Un’isola di plastica anche nel mar Tirreno, come quella del Pacifico ?? -