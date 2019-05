In Israele non c’è ancora un governo

La crisi tra Gaza e Israele è politica non militare : Nonostante il cessate il fuoco, la crisi della Striscia di Gaza è destinata a restare aperta perché nessuno vuole davvero adottare una soluzione politica. Leggi

Israele : "Non abbiamo ucciso noi la neonata e la donna incinta" : “La neonata e la donna palestinese incinta che hanno perso la vita ieri non sono state uccise in attacchi israeliani ma da armi difettose di Hamas o Jihad islamica”. Lo ha detto il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ai giornalisti stranieri riferendosi a quanto accaduto ieri nel nord della Striscia. “Un evento triste e tragico - ha continuato - ma non sono state uccise da armi israeliane”. Conricus ha ...

Sla : dopo lo sciopero della fame - Palumbo accede a terapia ma non in Italia. “Andrò in Israele - lotto per averla anche qui” : “Mi è arrivata una comunicazione per e-mail”, racconta Paolo Palumbo. La Brainstorm gli ha dato l’ok ad essere inserito nel suo omonimo programma sperimentale di cura in Israele. dopo lo sciopero della fame del ragazzo malato di SLA, durato dal 27 marzo al 9 aprile, per portare anche in Italia la sperimentazione avanzata in Fase III, finalmente Paolo ha ottenuto un primo passo in avanti: l’azienda responsabile della terapia ...

Polemiche sull'Eurovision in Israele. Roger Waters a Madonna : 'Non andare' : Manca meno di un mese all' Eurovision che quest'anno si svolgerà a Tel Aviv e anche questa volta, come già accaduto in precedenza, per esempio per la questione Crimea, la location della kermesse ...

Israele : Netanyahu ha Trump e Putin - non Sanders. Analisi e scenari del voto israeliano : Nella corsa elettorale sono stati questi i temi: si è parlato tanto di sicurezza e poco di economia. Netanyahu ha vinto grazie alle sue eccellenti relazioni con il presidente americano Donald Trump e ...

Elezioni Israele - la vittoria di Netanyahu è clamorosa. Ma non risolverà i problemi del Paese - anzi : La vittoria di Benjamin Netanyahu alle ultime Elezioni israeliane è un fatto politico clamoroso: gli anni complessivi in cui egli avrà ricoperto la carica di primo ministro saranno più di quelli di Ben Gurion. Un altro fatto rilevante è che il partito di Ganz, la cui leadership è composta da tre capi di stato maggiore dell’esercito israeliano, non è bastata a convincere l’elettorato ad affidare loro la sicurezza del Paese. Nella sua carriera ...

Elezioni Israele - Netanyahu vicino alla vittoria : non basta il successo personale di Gantz : La questione palestinese, che è la prima che viene in mente a un europeo quando si approccia alla politica israeliana, non è approdata nel dibattito se alla fine, quando il premier per sfilare voti ...

Israele : Gantz - non mi tirerò indietro : ANSAmed, - TEL AVIV, 10 APR - "Sembra desolante, ma i risultati non sono ancora quelli finali. E' possibile che ci siano cambiamenti elettorali e che possiamo mettere in campo alcune manovre politiche"...

Chiara Ferragni sotto attacco per il viaggio in Israele : "Non dovevi andarci!" : Chiara Ferragni torna a far discutere: stavolta non si tratta di un supermercato, ma di una mera questione politica. Il motivo? Il viaggio della seguitissima fashion blogger in Israele.La moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone si è recata in Medioriente per incontrare Mimì Luzon, fondatrice dell'omonimo marchio di cosmetici di lusso. Ovviamente, Chiara non ha mancato di postare sul suo account Instagram diverse foto a Tel Aviv e nei ...

Trump deride migranti e deputata dem musulmana : "Non le piace Israele" - : Il presidente Usa, all'assemblea della Republican Jewish Coalition, ha attaccato Ilhan Omar, accusata di antisemitismo nei giorni scorsi e minacciata di morte. Sui richiedenti asilo al confine con il ...

Chiara Ferragni - il suo viaggio in Israele fa infuriare i fan : “Non dovevi farlo” : Chiara Ferragni è in viaggio in Israele e la cosa ha fatto infuriare alcuni suoi fan. La moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone è volata infatti a Tel Aviv con alcune amiche influencer per una visita di lavoro, ospiti di Mimì Luzon, la fondatrice dell’omonimo marchio di cosmetici di lusso. Tra un meeting e l’altro, la Ferragni ne ha approfittato per visitare il Paese, riuscendo anche ad andare in spiaggia sul Mar Morto. Come ...

Chiara Ferragni e il viaggio in Israele : «Oggi in spiaggia». Ma i fan s'infuriano : «Non dovevi farlo...» : Chiara Ferragni e il viaggio in Israele. Su Leggo.it le ultime novità. La moglie di Fedez e mamma di Leone è volata a Tel Aviv per una visita di lavoro. E tra un meeting e un...