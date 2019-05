Il Trono di Spade | le 5 trovate fantasy della serie che hanno valore

Il Trono di Spade - la prova che la sceneggiatura è peggiorata nel tempo : Il Trono di Spade è finito da più di una settimana, eppure, considerato che l'ultima puntata n italiano è andata in onda da meno di 24 ore, si continua a parlare dell’ultima stagione. Soprattutto per le tante polemiche che ha sollevato. Uno dei focus su cui si discute riguarda la qualità della sceneggiatura, che per alcuni non è stata all’altezza delle precedenti e, soprattutto, di una stagione ...

Il Trono di Spade ha il suo smartphone (d'oro) - è un Samsung Galaxy Fold : Dopo aver realizzato un iPhone con ricarica solare, Caviar va addirittura oltre e lancia un Samsung Galaxy Fold dedicato a Il Trono di Spade. L'azienda russa specializzata nel mondo degli accessori di lusso ha deciso di unire due delle tendenze del momento, aggiungendo allo smartphone pieghevole una cover placcata d'oro con gli stemmi delle casate dei Sette Regni. Il design è ispirato alla saga inventata da George R.R. Martin e ...

Curiosità dal documentario sul Trono di Spade - in onda in Italia a giugno : il destino di Daenerys nei volti sotto shock del cast : Un addio emozionante quello del cast nel documentario sul Trono di Spade. La HBO ha trasmesso uno speciale dietro le quinte che raccoglie i momenti salienti sul set dell'ultima stagione, dagli attori che leggono il copione degli episodi alla produzione che realizza alcune delle scene più importanti. Il documentario sul Trono di Spade dal titolo Game of Thrones: The Last Watch altro non fa che confermare la grandezza dello show targato HBO. ...

Il Trono Di Spade 8 dove vedere gli episodi in tv - streaming e replica : Game Of Thrones 8 torna dopo quasi due anni di attesa con le puntate dell’ottava e ultima stagione in onda negli USA sulla HBO e in Italia su Sky Atlantic. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi di in tv e streaming. SCOPRI TUTTO SU #GOT8 Il Trono Di Spade 8 dove vedere episodi in tv e replica In Italia i nuovi episodi di Il Trono Di Spade 8 andranno in onda in televisione come sempre su Sky Atlantic ...

«Chernobyl» - la miniserie sulla catastrofe batte perfino «Il Trono di Spade» : Tutti parlano di Chernobyl. L’eco per la conclusione de Il Trono di Spade non si è ancora spento, ma intanto HBO segna un altro punto nel medagliere dell’eccellenza delle serie tv, puntando stavolta non su una storia fantasy, ma vera. Si tratta di Chernobyl, nuova miniserie targata HBO e Sky, che in Italia approderà su Sky Atlantic il prossimo 10 giugno, ma che negli Stati Uniti ha già debuttato lo scorso 6 maggio, ...

Games of Thrones 8 - Trono di spade/ Anticipazioni finale : il destino di Daenerys : Games of Thrones 8, Il Trono di spade: Anticipazioni 27 maggio 2019. Daenerys è ancora convinta a portare avanti il suo piano, ma Jon decide di intervenire.

Il Trono di Spade - i fan contro il finale : qual’ l’etimologia della parola “delusione”? : Il Trono di Spade dopo nove anni è giunto al termine, e la reazione di molti fan è stata di delusione amara: i social e i giornali (che fosse una bolla o meno) ne sono stati inondati. Ma capendo meglio il significato e la storia della parola delusione si può capire meglio la reazione del pubblico davanti al finale di una pietra miliare delle serie tv.Continua a leggere

Il Trono di spade - il boss di HBO : 'Il primo spin-off forse già nel 2020' : Domenica scorsa alle 3 di notte italiane in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata della saga televisiva del Trono di spade. La serie tv ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin continua a fare i conti con lo straordinario successo raggiunto nelle 8 stagioni che sono state acclamate da pubblico e critica. Infatti, solo le ultime puntate dell'ottava stagione ...

Il Trono di Spade : discorsi - dialoghi e battute sono state degli uomini : uomini molto più loquaci delle donne nella serie Il Trono di Spade secondo i dati rilevati da una start-up svedese, Ceretai. Si è molto dibattuto sul finale della stagione, ma la Ceretai ha inteso focalizzare un'altra questione: la rappresentazione della donna sulla base dell'interlocuzione dei personaggi. Secondo il rilevamento Ceretai, riferisce la BBC, nell'arco delle 8 stagioni le voci degli uomini occupano il 75% di ...

Le serie tv HBO ignorate per colpa del Trono di Spade 8 e che meritano di essere recuperate : Di questi tempi è difficile emergere dal sottobosco della serialità di consumo. Se poi si deve combattere contro l'ultima stagione de Il Trono di Spade allora diventa un'impresa titanica. Un po' come le bambine e i bambini talentuosi eclissati dalle marachelle di un fratellino, alcune serie HBO andate in onda in questo periodo si sono esaltate nel disinteresse generale. Da un lato questo si spiega per la divergenza del pubblico di ...

Il Trono di Spade : Daenerys è crudele perché è una Targaryen e per tutto ciò che ha subito : Il Trono di Spade 8 ha chiuso i battenti e con questa stagione anche l'intera serie. Ancora si continua a dibattere sugli ultimi sei episodi, ma soprattutto sul finale che ha diviso il pubblico. Era prevedibile non riuscire ad accontentare i milioni di spettatori di tutto il mondo e sono stati criticati diversi punti dell'ultimo episodio, ma uno in particolare è stato comune a numerosi fan: il destino del personaggio di Daenerys Targaryen. ...

Dubbi sul Trono di Spade. L’attore Kit Haringon teme che possa essere considerata una serie sessista - : Carlo Lanna Dopo il finale del Trono di Spade, Kit Harington si rivela in un'intervista, e afferma che i fan potrebbero considerare il cult della tv di oggi una serie sessista Appena una settimana fa è calato definitivamente il sipario su Il Trono di Spade. Proprio in vista del finale di serie, Kit Harington che ha interpretato per 8 lunghe stagioni l’amatissimo Jon Snow, in un’intervista che ha rilasciato all’Hollywood Reporter, ...

Il Trono di Spade e oltre - 5 domande senza risposta dopo il finale (incluso uno spin-off su Arya?) : Il finale de Il Trono di Spade ha regalato una conclusione alla storia e ai suoi personaggi, eppure sono ancora molte le domande lasciate senza risposta. Proviamo a capire quali. ATTENZIONE: SPOILER SUL finale DE IL Trono DI Spade Dove va Drogon dopo la morte di Daenerys? Quando il destino di Khaleesi si è compiuto per mano di Jon, Drogon brucia il Trono della discordia, che ha causato tanto dolore e la morte di sua madre. ...

WesterosCraft è il server di Minecraft dedicato esclusivamente al mondo de Il Trono di Spade : Dopo otto stagioni Il Trono di Spade è ufficialmente terminato e tutti i personaggi della serie hanno cominciato a percorrere il Viale del Tramonto. Anche se le loro avventure sono terminate, ciò non significa che non potete ancora visitare le terre dei sette regni.Se siete fan della serie TV e dei libri questa notizia può interessarvi. Esiste un server di Minecraft in cui sono stati ricreati tutti e sette i regni di Westeros. WesterosCraft, ...