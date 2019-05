Il suicidio del preside del liceo Marco Polo di Venezia

India Muccioli - morta la figlia di Andrea/ Spunta l'ipotesi del suicidio : India Muccioli è morta, mistero sul decesso della figlia di Andrea e nipote di Vincenzo: prende piede l'ipotesi del gesto volontario.

Morte di India Muccioli! La 18enne aveva partecipato a una festa - spunta l’ipotesi del suicidio : India Muccioli, 18 anni, è stata trovata ieri pomeriggio senza vita da suo padre Andrea. Probabilmente il decesso è stato causato dall'inalazione di monossido di carbonio, ma non si esclude ancora la pista del suicidio. Quando non l'hanno vista tornare a casa si sono attaccati al telefono e hanno iniziato a chiamarla. Sapevano che India aveva trascorso la serata in un appartamento del centro di Rimini così, allarmati, sono andati a ...

Elezioni Europee - il suicidio claustrofobico della sinistra radicale : Sia la lista di Fratoianni sia i cugini Verdi restano fuori da Bruxelles. Il peggior risultato di sempre. Un flop che ha cause profonde. A partire dalla chiusura in una sorta di sovranismo psicologico, in cui l'area a sinistra del Pd ha alzato i muri tra se stessa e il mondo Risultati e proiezioni in tempo reale: trionfo della Lega, sorpasso del Pd sui Cinque Stelle " Elezioni Europee 2019, chi vince e chi perde" L'Europa è tornata di moda: ...

Biella - si lancia dalla finestra 17 giorni dopo il tentato suicidio del figlio : morta 77enne : Il tragico gesto venerdì sera. Una donna si è lanciata dalla finestra della casa di riposo, nella provincia di Biella, dove era stata ricoverata dopo l'incendio appiccato dal figlio che, a sua volta, aveva tentato il suicidio cospargendosi di benzina, il primo maggio scorso. Annamaria Beccaro aveva 77 anni.Continua a leggere

Scopre il tradimento della moglie 30 anni dopo e tenta il suicidio : Un uomo di 73 anni aveva deciso di farla finita dopo aver scoperto le lettere scambiate dalla moglie con l'amante. E' stato...

La storia dell’attore Isaac Kappy - dal ruolo in Breaking Bad al tragico suicidio : (foto: Getty Images) La notizia che circola in queste ore è che un attore di Breaking Bad, Isaac Kappy, sia morto suicida. In realtà l’interprete che si è tolto la vita all’età di 42 anni aveva partecipato solo a un episodio della serie tv prodotta da Amc, più precisamente nel primo episodio della seconda stagione. Aveva poi in curriculum altri piccoli ruoli in film come Thor e Terminator: Salvation ma la sua attività nel mondo del ...

Milano - 73enne scopre lettere della moglie con l'amante di 30 anni fa : tenta il suicidio : Un uomo di 73 anni è stato salvato dalle forze dell'ordine mentre stava pianificando il suicidio. Il signore aveva ritrovato delle vecchie lettere risalenti a 30 anni fa, che la moglie aveva scambiato con un suo corteggiatore o amante. La vicenda si è verificata a Milano, più precisamente in zona Lampugnano, quando il signore era alle prese con la sistemazione di alcuni cassetti presenti in casa. È proprio in quegli istanti che è avvenuta la ...

Scopre dopo 30 anni le lettere del tradimento della moglie. 73enne tenta il suicidio : Un uomo di 73 anni è stato salvato dalla polizia, a Milano, mentre preparava il suo suicidio, dopo aver scoperto in casa un blocco di lettere che lei aveva scambiato 30 anni fa con un suo corteggiatore o amante.È accaduto tutto due giorni fa quando l’anziano, intento a riordinare cassetti e vecchie carte nell’appartamento in cui vive con la moglie in zona Lampugnano, ha trovato la corrispondenza incriminata e poco dopo ...

Matteo Renzi - il video che certifica il suicidio dell'ex premier : l'intervento all'evento di Macron : Non bastava ai Renziani del Pd aver candidato l'ex ministro Sandro Gozi con la lista EnMarche di Emmanuel Macron addirittura in Francia. Non contento della valanga di critiche piovute dagli elettori per la fuga all'estero, per di più con uno dei politici più antipatici agli italiani, Matteo Renzi ha

Morte dell’agente Giuseppe Crispo - la mamma : “Non credo al suicidio - riaprite le indagini” : "Sono 26 anni che cammino con la bara di mio figlio sulle spalle", così mamma Lucia Galluzzo a Chi l'ha visto. La madre dell'agente di polizia Giuseppe Crispo, trovato ucciso da un colpo di pistola nella caserma Ilardi di Genova ha chiesto la riapertura delle indagini sulla Morte di 'Pino'. Per l'inchiesta ufficiale il 19enne si suicidio per un litigio con la fidanzata.Continua a leggere

Conte alla sinagoga di Roma : "L'antisemitismo è il suicidio dell'uomo europeo" : ... spesso di matrice antisemita' ha detto, sottolineando 'l'impegno dell'Italia in Europa e nel mondo per tutelare la libertà religiosa e combattere ogni forma di discriminazione e intolleranza'. Conte ...

Conte : “Ancora oggi in Italia e a Roma episodi di violenza razzista. Antisemitismo suicidio dell’uomo europeo” : “Purtroppo ancora oggi, in molti Paesi d’Europa, anche in Italia, nella stessa città di Roma assistiamo a episodi di riprovevole violenza, un drammatico affievolimento della sensibilità collettiva di fronte all’emersione di antiche e nuove forme di razzismo, spesso di matrice antisemita”. A rivendicarlo il premier Giuseppe Conte incontrando 800 ragazzi russi, di origine ebraica, nel Tempio Maggiore di Roma. E ancora: ...

Conte : antisemitismo di ieri e oggi è suicidio dell’uomo europeo : Roma – “L’oblio e’ il piu’ micidiale alleato dell’odio. L’impegno dell’Italia e’ per combattere ogni forma di discriminazione e intolleranza. L’antisemitismo di ieri e oggi e’ il suicidio dell’uomo europeo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia in Sinagoga a Roma. L'articolo Conte: antisemitismo di ieri e oggi è suicidio dell’uomo ...

19ENNE CADE NELL'INVASO DELLA DIGA : MORTO/ Bagno di Romagna - incidente o suicidio? : Un 19ENNE è MORTO dopo essere precipitato NELL'INVASO DELLA DIGA di Ridracoli, a Bagno di Romagna: è caduto per una fatalità o si è suicidato?