Cerco di fare la mia parte! Il sindaco transgender è stato eletto a Tromello

Cinque anni fa si chiamava Maria e si batteva per affermare la propria identità, oggi si chiama Gianmarco, fa il sindaco e continuerà a lottare per i diritti della comunità Lgbt. In passato, era comparso anche sulle frequenze televisive di Sky nella trasmissione "Love me gender". Queste le sue parole rilasciate in occasione di un'intervista, così come riportato dal Corriere: "Mi sento uomo da sempre e ho avuto il coraggio, tramite diverse operazioni, di trovare me stesso una volta per tutte. Non so se ritenermi un simbolo per la battaglia dei diritti, di sicuro cerco di fare la mia parte".

(Di martedì 28 maggio 2019) Gianmarco Negri, avvocato penalista, ha cambiato sesso qualche anno fa e con 786 voti è il nuovo primo cittadino del comune in provincia di Pavia. Un outsider della politica che, contro ogni pronostico e vincendo i pregiudizi, si è imposto brillantemente nel comune in provincia di Pavia: 4mila abitanti, in aperta campagna e in piena Lomellina.La sua lista "CambiaMenti per" ha preso il 37,54% dei consensi, sbaragliando sia il viceuscente Antonio Pavia (fermatosi al 23,16%), sia il candidato della Lega Renato Cappa, non andato oltre il 25,79.