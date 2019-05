Il Segreto | trame dal 3 all' 8 giugno | Isaac accusa Elsa di essere un' assassina

Il Segreto - trame fino all'8 giugno : Saul viene arrestato - Antolina cade dal burrone : Incredibili colpi di scena attendono i telespettatori de Il Segreto. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 3 a sabato 8 giugno, Isaac deciderà di indagare sul passato di Elsa, mentre Antolina metterà in atto un diabolico piano dopo essere stata smascherata dal dottor Zabaleta. Infine Saul finirà in carcere per colpa di Lamberto. Il Segreto: Isaac indaga su Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate trasmesse dal 3 all'8 giugno, ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 giugno 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019: Isaac decide di verificare se Elsa sia stata davvero ricoverata in un istituto psichiatrico, come gli ha raccontato Antolina. Severo fa sapere a Eustaquio Molero che non intende vendergli le terre da Las Lagunas. L’imprenditore, prevedibilmente, va su tutte le furie. Elsa, intanto, deve avere a che fare con le critiche degli abitanti di Puente Viejo, ...

Il Segreto - trame : Donna Francisca non si fida di Fernando - Maria ritrova Roberto : Nuovi colpi di scena in arrivo per gli appassionati de Il Segreto, la soap opera in onda su Canale 5. Nelle nuove puntate, in onda in Italia nei prossimi mesi, Donna Francisca inviterà Maria a non fidarsi del cambiamento repentino di Fernando, mentre a Puente Viejo giungerà Roberto, una vecchia conoscenza della moglie di Gonzalo. Il Segreto: Fernando diventa buono? Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in programma nei prossimi ...

Il Segreto - trame spagnole : Puente Viejo si mobilita per pagare una cura ad Elsa : Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra arrivata alla sua decima stagione in Spagna. Nelle nuove puntate, trasmesse a maggio su Antena 3, Elsa confessa ad Isaac di avere una grave malattia. Per tale ragione il popolo di Puente Viejo si mobilita in aiuto della coppia dopo la scoperta di un cura costosa, capace di guarire la Laguna. Il Segreto: Elsa ha una grave malattia Le anticipazioni de Il ...

Il Segreto - trame : Consuelo porta via Elsa dalla casa di Antolina : Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella spagnola in onda da più di sette anni sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse dal 26 maggio al 1° giugno, Consuelo salverà Elsa dalla vendetta di Antolina mentre Fernando scoprirà che Esperanza e Beltran sono vivi. Infine Gracia diventerà mamma. Il Segreto: Antolina avvelena Elsa Le anticipazioni di Il Segreto, incentrate sugli episodi trasmessi da domenica 26 ...

Il Segreto - trame iberiche : Lola seduce Prudencio su ordine di Donna Francisca : Grandi colpi di scena arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, che verranno trasmesse da lunedì 27 al 31 maggio in Spagna. Se Elsa troverà i soldi per effettuare l'intervento chirurgico, Lola e Prudencio si baceranno per la prima volta. Peccato che, dietro a tutto questo, ci sia lo zampino di Donna Francisca. Il Segreto: il ritorno di Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, in onda la prossima settimana nella penisola iberica, raccontano ...

Il Segreto - trame fino al1 giugno : Fernando indaga su Esperanza e Beltran - Elsa avvelenata : La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” continua a regalare colpi di scena al pubblico. Non mancheranno intrighi nelle puntate della prossima settimana, in onda su Canale 5. Le trame svelano che Fernando Mesia assumerà un investigatore privato per far luce sulla misteriosa morte della figlia di Gonzalo e Maria e del nipote Beltran. La diabolica Antolina dopo aver fatto allontanare il marito Isaac Guerrero da Puente Viejo con uno ...

Il Segreto - trame Spagna : Antolina consegna a Isaac 1000 pesetas : Grande colpo di scena in arrivo nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato “Il Segreto”. Nel capitolo numero 2.085, gli abitanti di Puente Viejo assisteranno al ritorno della moglie di Isaac Guerrero. La perfida Antolina sorprenderà tutti coloro che saranno presenti nella piazza principale del paese, rivelando la vera ragione della sua riapparizione. L’ex ancella comunicherà al marito di essere pronta ad aiutare la sua acerrima nemica Elsa ...

Il Segreto - trame : Anacleto offre un lavoro ad Irene - la moglie di Carmelo ha un malore : Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Irene Campuzano sarà indecisa se tornare a lavorare per Anacleto Totana, mentre la moglie di Carmelo perderà i sensi dopo aver affrontato a muso duro la sua amica. Il Segreto: Anacleto licenzia Irene Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia, si soffermano sulla condizioni ...

Il Segreto - trame spagnole : Raimundo salva Severo - Antolina torna a Puente Viejo : Le vicende de Il Segreto continueranno ad emozionare i fans italiani. Nelle puntate spagnole dal 27 al 31 maggio, Elsa e Isaac assisteranno al ritorno di Antolina mentre Raimundo prenderà le difese di Severo contro Donna Francisca. Infine scatterà il bacio tra Lola e Prudencio. Il Segreto: il ritorno di Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in Spagna dal 27 al 31 maggio svelano che Raimundo impedirà a Donna ...

Il Segreto - trame Spagna : l'Ulloa avverte Severo che Francisca vuole vendicarsi : Nella famosa telenovela spagnola “Il Segreto” ambienta a Puente Viejo i colpi di scena non mancano mai. Nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” in questi giorni, Raimundo Ulloa è venuto a conoscenza delle terribili intenzioni della moglie Francisca Montenegro, decisa a vendicare ciò che è accaduto durante le nozze di Fernando Mesia. In particolare, il locandiere ha appreso che la dark lady ha ordinato al ...

Il Segreto - Antolina avvelena Elsa : anticipazioni trame dal 26 maggio all’1 giugno : Altra settimana, altro giro a Puente Viejo: si rinnova ancora una volta il classico appuntamento – ormai quotidiano – con la soap opera spagnola Il segreto. Gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20, mentre sabato si parte alle 15.10. Di seguito le anticipazioni sulle trame dei vari episodi della settimana. GLI ...

Il Segreto - trame all'1 giugno : nasce la figlia di Hipolito per la felicità di Dolores : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, 'Il segreto' che vedono nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che partono da domenica 26 maggio per arrivare a sabato 1 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Maria. Verrà fatta una scoperta importante riguardo all'incendio ...

Il Segreto - trame dal 26 maggio al 1 giugno : Antonila afferma che Elsa ha problemi mentali : Le anticipazioni de Il Segreto dal 26 maggio al 1° giugno, mostrano che Maria continuerà ad agire di testa sua senza voler ascoltare i consigli dategli da Raimundo. Fernando invece, si rivolgerà ad un professionista chiedendogli di cercare degli indizi sulla morte di Gonzalo, Maria e Beltran. Elsa, continuerà ad essere sotto le grinfie di Antonila, che proseguirà nel suo intento di ucciderla somministrandole del veleno. Tra Consuelo e Marcela ...