Il Segreto e Una Vita | sospesa la puntata serale di martedì 28 maggio

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) La programmazione de Ile Unasubirà un'inattesa e sgradita variazione nella giornata di oggi 28. Mediaset ha, infatti, deciso di non mandare in onda la, diventata un'abitudine del palinsesto di Rete 4 negli ultimi mesi. Stando a quanto riporta la guida tv del Biscione, le due telenovelas spagnole questa sera non ci saranno per lasciare spazio ad un programma di approfondimento sulle recenti Elezioni Europee. La decisione arriva in una settimana caratterizzata da numerose altre novità sul fronte del palinsesto con un'altra sospensione, alla quale però dovranno essere aggiunte delle variazioni di orario sia per quanto riguarda le vicende de Ilche di Acacias 38. Oggi solo l'episodio pomeridiano de Ile UnaGli appassionati di storie d'amore faranno bene a non perdere di vista gli orari de Ile Unadell'ultima settimana ...

reppomanuno : RT @TuttoLibri: La nuova indagine di Sarti Antonio in una Bologna cattiva e razzista. Una scia di delitti insanguina la città e porta a un… - karmendida : RT @angelicadisogno: @LunaLeso @CaterinaCategio @mariaireneali @ValerioLivia @LucillaGiannot1 @redne2013 @_Vivi2013 @AlessandraCicc6 @Papry… - Viola68058792 : Il segreto è... fare tutto come se vedessi il sole. E non come una cosa che non c'è ?????? Elisa -