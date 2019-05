Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019 | l' appuntamento serale su Rete 4

Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019 : Jaime nasconde un terribile Segreto a Blanca : Jaime decide di non rivelare a Blanca che Samuel ha corrotto il medico, per convincerli che Diego fosse ancora malato.

Il Segreto e Una Vita : sospesa la puntata serale di martedì 28 maggio : La programmazione de Il Segreto e Una Vita subirà un'inattesa e sgradita variazione nella giornata di oggi 28 maggio. Mediaset ha, infatti, deciso di non mandare in onda la puntata serale, diventata un'abitudine del palinsesto di Rete 4 negli ultimi mesi. Stando a quanto riporta la guida tv del Biscione, le due telenovelas spagnole questa sera non ci saranno per lasciare spazio ad un programma di approfondimento sulle recenti Elezioni Europee. ...

Il Segreto - trama del 28 maggio : nessuna traccia di veleno nel sangue di Elsa : Appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto in onda martedì 28 maggio che prevede oltre al consueto episodio pomeridiano su Canale 5, anche una puntata serale su Rete 4. Nel corso del doppio appuntamento di martedì dunque, vedremo che Maria cercherà di chiarire con Fernando, dopo che l'uomo sta facendo di tutto per scoprire la verità sulla sorte di Beltran ed Esperanza. Intanto il dottor Zabaleta, su richiesta di Consuelo, sottoporrà Elsa a ...

Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019 : Il terribile Segreto di Jaime : Jaime decide di non rivelare a Blanca che Samuel ha corrotto il medico, per convincerli che Diego fosse ancora malato.

Programmazione Beautiful - Il Segreto e Una Vita : tutte sospese domenica 2 giugno : La Programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto è destinata a subire alcune modifiche nel corso della settimana che si apre oggi 27 maggio. La principale di esse riguarda il palinsesto di domenica 2 giugno, giorno dedicato alla Festa della Repubblica italiana. Come spesso accade in occasione di alcune delle principali ricorrenze del calendario, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda delle tre storie d'amore, che verranno ...

Il Segreto - trame spagnole : Puente Viejo si mobilita per pagare una cura ad Elsa : Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra arrivata alla sua decima stagione in Spagna. Nelle nuove puntate, trasmesse a maggio su Antena 3, Elsa confessa ad Isaac di avere una grave malattia. Per tale ragione il popolo di Puente Viejo si mobilita in aiuto della coppia dopo la scoperta di un cura costosa, capace di guarire la Laguna. Il Segreto: Elsa ha una grave malattia Le anticipazioni de Il ...

Il Segreto - anticipazioni prossime puntate : una perfida macchinazione : anticipazioni Il Segreto dal 27 maggio al 2 giugno: paura per Elsa Nelle puntate italiane de Il Segreto sta tenendo banco il triangolo composto da Antolina, Isaac ed Elsa. Le anticipazioni de Il Segreto dal 27 maggio al 2 giugno svelano che Antolina farà credere a tutti che Elsa è pazza! Consuelo riesce a salvare Elsa da Antolina. La Laguna racconta a Marcela che Antolina ha cercato di ucciderla. Consuelo riferisce al medico che Elsa soffre di ...

Il Segreto - spoiler : Adela perde i sensi durante una conversazione con Irene : Uno storico personaggio femminile dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” nato dalla penna di Aurora Guerra, nell’episodio numero 2.002 che il pubblico italiano vedrà prossimamente, farà i conti con dei nuovi problemi di salute. Si tratta di Adela, che avrà l’ennesima crisi a causa dello spostamento della scheggia rimasta nel suo cervello a seguito dell’aggressione ricevuta dal suo nemico del passato Basilio. L’insegnante avrà un ...

Il Segreto - la vita di Elsa appesa a un filo : la Laguna ha una grave malattia : Anticipazioni spagnole Il Segreto, Elsa malata: la Laguna colpita da una gravissima malattia Nel corso delle ultime puntate de Il Segreto in onda in Spagna, i telespettatori hanno scoperto una triste notizia. Elsa purtroppo ha una gravissima malattia e rischia di perdere la vita. Il tutto accade quando esce dal carcere e si mostra con […] L'articolo Il Segreto, la vita di Elsa appesa a un filo: la Laguna ha una grave malattia proviene da ...

Victoria Beckham e il Segreto dell’eterna giovinezza : «Bevo acqua di luna piena» : Victoria Beckham e il segreto dell’eterna giovinezza. L’ex Spice Girls, moglie di David Beckham, ha 44 anni ma la sua pelle non ha alcuna intenzione di cedere all’età. E così lei stessa, vera e propria icona della cura del corpo e della bellezza, ha svelato l’ultimo trattamento a cui si è sottoposta: «Bevo acqua di luna piena». Per farlo ha scelto un resort di lusso in Germania, il Lanserhof Tegernsee. Un weekend per ...

Victoria Beckham il mio Segreto bevo acqua di luna piena : Victoria Beckham svela il segreto dell’eterna giovinezza, la sua pelle non ha alcuna intenzione di cedere all’età. E così lei stessa, vera e propria icona della cura del corpo e della bellezza, ha svelato l’ultimo trattamento a cui si è sottoposta: «bevo acqua di luna piena». Per farlo ha scelto un resort di lusso in Germania. Un weekend per disintossicarsi da tossine e riprendere il cammino verso una forma perfetta. La bevanda ...

Victoria Beckham - il Segreto dell'eterna giovinezza : "Bevo acqua di luna piena" : Victoria Beckham, 45 anni portati in maniera esemplare, ha deciso di trascorrere un weekend in Germania per rigenerarsi e mantenere la sua splendida forma fisica.La stilista e cantante delle Spice Girls si è recata in un resort di lusso molto prestigioso, il Lanserhof Tegernsee, dove avrebbe scoperto una tipologia di acqua che custodirebbe il segreto dell'eterna giovinezza.prosegui la letturaVictoria Beckham, il segreto dell'eterna ...

Il Segreto Anticipazioni 22 maggio 2019 : Julieta scopre un triste Segreto a Las Lagunas : Julieta scopre una nuova triste storia a Las Lagunas. Un'altra famiglia è stata colpita dall'inquinamento delle acque ma non ha nessuna intenzione di testimoniare contro i Moleo.

Anticipazioni Il Segreto - oggi : cresce la preoccupazione per la salute della Laguna : Il Segreto torna in onda sette giorni su sette, mantenendo il suo posto anche nel palinsesto domenicale di Canale 5. Come abitudine consolidata degli ultimi mesi, la telenovela spagnola verrà trasmessa nella rete ammiraglia Mediaset al termine di Una Vita con un orario diverso rispetto alla programmazione feriale: inizierà alle ore 16:20 circa e proseguirà fino alle ore 17:20, quando lascerà spazio a Domenica Live di Barbara d'Urso. La puntata ...