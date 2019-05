Il Roland Garros perde uno dei suoi giovani protagonisti | Felix Auger-Aliassime si ritira

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - derby Fognini-Seppi. Esordio per altri tre azzurri : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2019. Si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Ci sarà l’Esordio di Fabio Fognini, testa di serie numero nove, che comincia la sua caccia alla Top 10 del ranking mondiale. Il ligure, però, sarà impegnato nel derby azzurro contro Andreas Seppi che apre il programma del “Simonne Mathieu”. Un derby tricolore il cui ...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo martedì 28 maggio. Orari - tv e streaming : Oggi nella terza giornata del Roland Garros 2019 cinque italiani saranno in campo, quattro uomini e una donna. Il match che ci interessa maggiormente è il derby tutto azzurro tra Fabio Fognini e Andreas Seppi che giocheranno il primo match sul campo dedicato a Simonne Mathieu, i precedenti tra i due nostri tennisti sono otto con quattro successi per parte, nelle prime quattro partite per Seppi dal 2007 al 2010, e nelle ultime quattro per Fognini ...

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di martedì 28 maggio. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : E’ tempo di day-3 al Roland Garros 2019 e le attese saranno per gli esordi del tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.5 e vincitore dell’ultimo torneo di Ginevra dopo essere uscito di scena al secondo turno negli Internazionali d’Italia 2019 contro Matteo Berrettini, che se la vedrà con l’australiano John Millman e dell’argentino Juan Martin Del Potro (n.8), contro il cileno Nicolás Jarry. Nel tabellone ...

Roland Garros 2019 : gli esordi di Alexander Zverev e di Naomi Osaka e lo stuzzicante derby tra Seppi e Fognini nella terza giornata : La terza giornata del Roland Garros è pronta ad andare in scena sulla terra rossa di Parigi. Sul Centrale “Philippe Chatrier“, Alexander Zverev, testa di serie n.5, andrà in cerca di una sua identità contro l’australiano John Millman. Il teutonico, dopo essere stato eliminato al secondo turno negli Internazionali d’Italia dal nostro Matteo Berrettini, si è in parte riscattato aggiudicandosi l’ATP di Ginevra e ...

Roland Garros 2019 : giornata indimenticabile per Salvatore Caruso. Wozniacki in parabola discendente. Facile Nadal e Djokovic - incerto Thiem : Lunedì 27 Maggio 2019 è una data che Salvatore Caruso non dimenticherà mai. Oggi il 26enne di Avola ha conquistato la sua prima vittoria della carriera in uno Slam, trionfando nel primo turno del Roland Garros contro lo spagnolo Jaume Munar, che è avanti rispetto al siciliano di un centinaio di posizioni nella classifica mondiale. E’ il successo di chi non molla mai, di chi ci crede sempre e sa che prima o poi l’occasione ...

Roland Garros 2019 : i risultati del tabellone maschile (27 maggio). Avanti Nadal - Djokovic e Caruso - saluta Shapovalov : Dopo la prima giornata da record di spettatori, anche oggi i campi del Roland Garros sono stati stracolmi di gente: in programma altri venti incontri del tabellone di singolare maschile, dei quali però uno solo non è stato completato per oscurità e verrà concluso nella giornata di domani. Esordio soft sia per il serbo Novak Djokovic che per l’iberico Rafael Nadal, entrambi Avanti in tre set, mentre va sottolineata la grande prestazione di ...

Roland Garros 2019 : Serena Williams regala un set. Avanti Bertens e Barty - eliminata Caroline Wozniacki : Seconda giornata al Roland Garros 2019. Nel tabellone femminile c’era l’esordio di Serena Williams e l’americana si è qualificata per il secondo turno dopo aver sconfitto in tre set la russa Diatchenko con il punteggio di 2-6 6-1 6-0. La numero uno del mondo ha regalato il primo set, per poi scatenarsi nelle altre due frazioni. Nel prossimo turno Williams affronterà la vincente del match tra la giapponese Nara e la serba ...

Tennis : Roland Garros. esordio ok Nadal e Djokovic - Caruso avanti : Tennis: Roland Garros. Buona la prima. Dopo Roger Federer, anche Rafa Nadal e Novak Djokovic hanno fatto il loro debutto sulla terra rossa parigina

Roland Garros – Thiem supera il primo turno : Paul ko in 4 set : Thiem manda al tappeto Paul in quattro set all’esordio e stacca il pass per il secondo turno del Roland Garros Esordio non troppo facile per Dominik Thiem al Roland Garros: l’austriaco ha dovuto lottare fino al quarto set per portare a casa la vittoria che gli permette di volare al secondo turno dello Slam francese in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Il match tra Thiem e lo statunitense Paul è terminato dopo due ore e ...

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal sul suo prossimo avversario : “Ho guardato dei video su YouTube per capire il gioco di Maden” : Oggi Rafael Nadal ha fatto il suo esordio al Roland Garros 2019, superando agevolmente il tedesco Yannick Hanfmann in meno di due ore, imponendosi con il punteggio di 6-2 6-1 6-3. Il fuoriclasse spagnolo non ha avuto alcun problema a superare questo primo turno ed ora il prossimo avversario sarà un altro atleta tedesco, Yannick Maden, numero 114 del ranking. Nadal non ha mai affrontato prima d’ora questo rivale e nel corso della conferenza ...

Roland Garros 2019 : Giulia Gatto-Monticone lotta ma cede in tre set contro Sofia Kenin : E’ durato quasi due ore il primo match in un torneo del Grande Slam per Giulia Gatto-Monticone, battuta al primo turno del singolare femminile del Roland Garros dalla statunitense Sofia Kenin col punteggio di 6-3 5-7 6-2 e per un’ora e 20 l’italiana ha anche accarezzato il sogno di passare al secondo turno. Nel primo set Gatto-Monticone è un po’ contratta specialmente nei game di battuta tanto da perderla per quattro volte su cinque, Kenin va ...

Roland Garros – Gatto-Monticone ci prova ma cede sul finale : azzurra ko in tre set contro Kenin : Gatto-Monticone eliminata all’esordio al Roland Garros: l’azzurra ko in tre set contro la statunitense Kenin Discreta prova oggi in campo di Gatto-Monticone: la tennista azzurra all’esordio al Roland Garros ha dimostrato di avere grinta contro una buona Kenin. La 31enne italiana ha ceduto al primo set per poi rimontare nel secondo. Sul finale però l’azzurra non è riuscita a mettere in difficoltà la rivale ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Caruso compie un capolavoro contro Munar. esce a testa alta Giulia Gatto Monticone. Parigi si gode i francesi! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam Parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...