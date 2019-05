Il Real Madrid è il club europeo che vale di più Napoli 18esimo +10%

Real Madrid - Sergio Ramos chiede la cessione per volare in Cina a far cassa : Sergio Ramos sembra gradire le proposte molto ricche in arrivo dalla Cina: sembra che il calciatore voglia lasciare il Real Madrid In Spagna diversi organi di stampa stamane stanno parlando con insistenza dell’ipotesi che Sergio Ramos possa aver chiesto al Real Madrid di permettergli di andar via in estate. Il tutto per fare in modo da poter passare nella Super League cinese dopo aver ricevuto l’offerta ‘molto ...

Dalla Spagna : Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid - CR7 lo vorrebbe alla Juventus : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta cercando di allestire una rosa in grado di competere non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Una delle esigenze primarie della Juventus è rafforzare la difesa, considerando anche il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente ...

Dalla Spagna : “Via Sergio Ramos - il Real Madrid tenta Koulibaly : la richiesta di ADL” : Il Real Madrid su Koulibaly in vista della probabile partenza di Ramos Sergio Ramos con tutta probabilità lascerà il Real Madrid a seguito di una discussione avuta con Fiorentino Perez. Per sostituirlo ci sono vari nomi come Matthjis De Ligt, Virgil Van Dijk, Mario Hermoso, Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. Proprio per il difensore azzurro come riporta anche il Mundo Deportivo, il Napoli ha rifiutato un’offerta da circa 90 ...

Il calciomercato del giorno – Tutte le trattative : il Real Madrid guarda in Italia - Jardim allontana il Milan : Il calciomercato del giorno – Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid, che pensa già al sostituto. Secondo ‘As‘ i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest’anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c’è il centrale ...

Calciomercato Real Madrid – Se parte Sergio Ramos - Koulibaly e De Ligt tra gli obiettivi : Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid, che pensa già al sostituto. Secondo ‘As‘ i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest’anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c’è il centrale del Napoli ...

Il Chelsea fissa il prezzo per cedere Hazard : c’è distanza col Real Madrid : C’è distanza per Eden Hazard tra la richiesta del Chelsea di Abramovich e le intenzioni di Florentino Perez e del suo Real Madrid Eden Hazard è il sogno mai nascosto del Real Madrid per quanto concerne la finestra di calciomercato che si sta per aprire. Il calciatore belga però è un pezzo pregiato del Chelsea che sembra abbia fissato un prezzo super per privarsi del suoi gioiello. Dall’Inghilterra parlano di 150 milioni di euro ...

Mercato Napoli - offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly : no secco di Adl : Mercato Napoli, offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly: no secco di Adl Mercato Napoli Koulibaly Real Madrid| Il Mercato entra nel vivo, quanto meno a livello di voci e di nomi accostati al Napoli e non. Gli azzurri sono molto attivi e stanno già pensando in maniera scrupolosa e attenta a tutti quei profili che potrebbero Realmente fare al caso della rosa di Ancelotti nella prossima stagione. Nonostante però tutti i possibili ...

Il Real Madrid bacchetta Pochettino : “nessuna richiesta per dormire a Valdebebas” : Il Real Madrid ha risposto per le rime a Pochettino dopo le sue parole di stamane in merito alla permanenza nel centro sportivo delle merengues “Il Futuro? Non ho altri obiettivi se non allenare il Tottenham, non ho il coraggio di sognare a lungo termine, il calcio ti mette dove meriti. Il Real Madrid? Ci siamo allenati a Valdebebas ma non ci abbiamo dormito. Florentino mi ha detto che potrò dormire lì solo quando diventerò ...

Gravesen - il vizio del poker costa carissimo : l’ex Real Madrid ha perso 61 milioni di euro! : La passione per il poker è costata davvero caro a Thomas Gravesen: l’ex centrocampista del Real Madrid ha perso 61 milioni di euro fra un all-in e l’altro Ve lo ricordate Thomas Gravesen? Certo, non proprio un nome ed una carriera da leggenda nel mondo del calcio, ma a qualcuno sarà, probabilmente, tornato alla mente il ricordo dell’ex mediano di rottura danese che in carriera ha vestito le maglie di Vejle, Amburgo, ...

Si ritira l’ex Real Madrid e Roma Julio Baptista : “Dopo oltre 20 anni di calcio ai massimi livelli, e’ tempo di fare un passo indietro e annunciare che ho deciso di mettere fine alla mia carriera di calciatore. Comincia una nuova vita”. Sono le dichiarazioni di Julio Baptista che ha deciso di dire basta. A 37 anni l’attaccante brasiliano appende le scarpette al chiodo dopo aver vestito le maglie di: San Paolo, Siviglia, Real Madrid, Roma (dal 2008 al 2011), ...

Mercato Olimpia Milano – Occhi puntati su Sergio Rodriguez : c’è da battere la concorrenza del Real Madrid : L’Olimpia Milano avrebbe messo gli Occhi su Sergio Rodriguez: la società meneghina pronta a pagare il buyout dal CSKA Mosca, ma c’è da battere la concorrenza del Real Madrid Dopo aver vinto la seconda Eurolega della sua carriera, battendo l’Efes nella finale di domenica scorsa, Sergio Rodriguez potrebbe lasciare il CSKA Mosca. ‘El Chaco’ ha ancora un anno di contratto, ma il buyout di 450.000 euro da pagare ...

Juventus - la quota di Guardiola crolla a picco ma guai a fidarsi… per informazioni chiedere al Real Madrid : Guardiola alla Juventus? Potrebbe essere, ma attenzione a farsi trascinare dall’entusiasmo dettato dalle quote che poco hanno a che vedere con la Realtà Pep Guardiola alla Juventus è un sogno fantastico che la tifoseria bianconera sta cullando. Si tratta del tecnico migliore al mondo, dunque è chiaro che sarebbe una scelta eccellente da parte della dirigenza che di certo un tentativo lo farà per portare in bianconero Pep. guai però a ...

Tottenham - Eriksen verso il Real Madrid : può essere Ceballos il sostituto : Il Tottenham si prepara per la storica finale di Champions League contro il Tottenham ma nel frattempo pensa anche al mercato della prossima stagione. Il pezzo pregiato è Christian Eriksen, in scadenza nel 2020 e destinato a partire in estate, si pensa al sostituto che potrebbe essere Dani Ceballos, 22enne di proprietà del Real Madrid che Mauricio Pochettino vede come alternativa ideale al danese. Secondo quanto riporta As il ...

Calciomercato Real Madrid - Varane annuncia : “Resto qui. Sono sicuro che la prossima stagione andrà meglio” : Raphael Varane resta al Real Madrid. Ad annunciarlo è lo stesso difensore francese in un’intervista che verrà pubblicata domani dal quotidiano spagnolo “Marca“, il cui sito però apre con la dichiarazione che i tifosi blancos aspettavano: “Resto qui, Sono sicuro che nella prossima stagione torneremo a vivere forti emozioni”, le parole di Varane che, invece, prima del ritorno di Zidane, secondo la stampa ...