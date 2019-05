Il re dei mostri torna a turbare i nostri sonni | la natura insorge contro l' uomo che

Vincent Lambert - via alla procedura per staccare la spina. La mamma : «Sono dei mostri» : È stata avviata all'ospedale di Reims la procedura per lo stop delle cure a Vincent Lambert, il tetraplegico francese in stato vegetativo da dieci anni. Come Eluana Englaro in Italia,...

Chi ha paura dei Pokémon? Le leggende metropolitane sui mostri tascabili : (foto: Yvonne Hemsey/Getty Images) Pokémon: Detective Pikachu è un successo, e si parla già del sequel. Nel frattempo è stato annunciato un nuovo videogioco per smartphone ispirato al franchise. Come ha scritto Chiara Severgnini sul Corriere della aera quello dei Pokémon è “un impero su cui non sembra tramontare mai il sole, fatto di videogame, carte da gioco, merchandising, cartoni animati e film” e a distanza di 23 anni, il segreto ...

Nel nuovo trailer di A Plague Tale : Innocence anche gli esseri umani sono dei "mostri" : A Plague Tale: Innocence per PC, PS4, Xbox One di Asobo Studio e Focus Home Interactive uscirà tra circa una settimana. Per lenire l'attesa in vista del lancio del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in luce i nemici umani che Amicia e Hugo incontreranno durante il loro viaggio, riporta Dualshockers.Il concetto centrale dietro al trailer, giustamente intitolato "Monsters", è che mentre gli sciami di ratti mortali sono il punto ...