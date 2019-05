Il primo test per la nuova Unione sarà trovare i suoi rappresentanti

Domani primo primo test per un'intesa Merkel-Macron-Sanchez. Strada in salita per Salvini : Il primo test per verificare se nel nuovo Parlamento europeo possa nascere una maggioranza tra il Ppe, i socialisti e i liberali si terrà Domani al vertice informale dei leader a Bruxelles. Ma in queste ore nelle cancellerie europee nessuno è pronto a scommettere che la riunione di Domani sia risolutiva. A cena, Angela Merkel, Emmanuel Macron e gli altri capi di stato e di governo faranno una prima analisi del voto. Ma sul terreno ...

Europee in Italia - exit poll : Lega primo partito<br>Testa a testa tra PD e M5S : Alle 23 in punto si sono chiuse le urne in Italia ed è scattato il via libera per gli exit poll, che ci danno un primo assaggio del nuovo peso che i partiti politici avranno anche in Italia. Al di là delle varie elezioni regionali che si sono tenute negli ultimi mesi, queste elezioni Europee sono il primo vero test per i partiti politici dopo le elezioni dello scorso anno.La Lega di Matteo Salvini sembra diventata il primo partito in Italia ...

Prime proiezioni Tecnè : Lega 27 - 3% - testa a testa tra Pd e M5s | Forza Italia 9 - 5% - FdI 5 - 5% - +Europa 4 - 3% | Ue - Ppe primo partito : maggioranza con socialisti e liberali? : Secondo le Prime proiezioni di Tecnè per Mediaset il partito di Salvini è primo seguito da M5s (20,9%) e Pd (20,6%). Forza Italia al 9,5%, FdI al 5,5%, supera lo sbarramento anche +Europa

Europee 2019 - primo multipoll di La7 : “Lega primo partito tra 26 - 5-29 - 5%. Testa a testa Pd-M5s” : Secondo il sondaggi di Swg per La7, la Lega è il primo partito in queste elezioni Europee con una forchetta tra il 26,5 e il 29,5.% Si tratta di un dato che tiene conto dei sondaggi della vigilia, degli in poll e degli exit poll. testa a testa invece tra Pd e M5s. I dem sono tra il 21 e il 24%, mentre il M5s tra il 20 e il 23%. Forza Italia sarebbe tra il 9 e 11%, mentre Fratelli d’Italia cresce e si attesta tra il 5 e il 7% ...

Volley – primo test superato per la Nazionale maschile : Giappone ko 3-1 : Gli Azzurri superano 3-1 il Giappone nella prima amichevole della stagione Parte con una vittoria la stagione della Nazionale Seniores maschile che supera il Giappone 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-21) nella prima delle due amichevoli in programma al PalaPiRastu di Cagliari. Il ct degli Azzurri Gianlorenzo Blengini per l’avvio di gara si affida al sestetto composto da Antonov, Russo, Nelli, Lavia, Candellaro, Sbertoli e al libero Pesaresi. ...

La moderna miseria umana nel testo di Mai più da soli di Renato Zero - primo singolo dal nuovo album (video) : Ci sono i social e la pigrizia dell'essere umano nel testo di Mai più da soli di Renato Zero, che torna con un pezzo ritmato e piuttosto radiofonico. Il tema è quello della realtà effimera creata dai social, dai quali sembriamo dipendere ogni giorno in maniera più preoccupante. Rimane ancora vivida e potente la sua voglia di sperimentare, nonostante gli oltre 50 anni di carriera e la possibilità di appoggiarsi unicamente allo sterminato ...

265 giri per Vettel e Leclerc nel primo giorno di test : La Scuderia Ferrari è tornata in pista a due giorni dal GP di Spagna per la prima delle due giornate di test in programma a Barcellona. Sia Charles Leclerc sia Sebastian Vettel sono stati impegnati in pista, il primo ha guidato per il team, il secondo si è invece messo a disposizione di Pirelli per […] L'articolo 265 giri per Vettel e Leclerc nel primo giorno di test sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : primoz Roglic allunga in testa - Nibali a 39”. Dumoulin game over : Primoz Roglic ha rafforzato la maglia rosa al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, una caduta a 6 km dal traguardo di Fascati ha spezzato il gruppo in più tronconi e solo lo sloveno è riuscito a rimanere davanti. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha guadagnato 18” su Vincenzo Nibali che è riuscito a limitare i danni, lo Squallo ora è a 41” dallo sloveno. Ha pagato dazio anche Simon Yates mentre Tom Dumoulin si è ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Diana Bacosi è in testa dopo il primo turno di qualificazione. Cainero sesta : Inizia come meglio non si potrebbe l’avventura italiana nella terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in programma a Changwon. Nel primo turno di qualificazione dello Skeet femminile infatti, l’olimpionica di Rio 2016 Diana Bacosi comanda la graduatoria con 74 piattelli sbriciolati sui 75 a disposizione. Quasi perfetto quindi il percorso dell’umbra, che solo nella terza e ultima serie di giornata si è concessa un ...