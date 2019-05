Il partito di Macron valuta “svolta a sinistra” per nuovo fronte progressista a Strasburgo

Batosta per Macron e boom per la Le Pen : primo partito e chiede lo scioglimento del Parlamento : Macron difende il risultato ottenuto: "E' onorevole". Ma a sorpresa il terzo partito è quello dei Verdi

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Batosta per Macron e boom per la Le Pen : primo partito | Chiesto lo scioglimento del Parlamento : Macron difende il risultato ottenuto: "E' onorevole". Ma a sorpresa il terzo partito è quello dei Verdi

Batosta per Macron e boom per la Le Pen : primo partito | Chiesto lo scioglimento del Parlamento : Macron difende il risultato ottenuto: "E' onorevole". Ma a sorpresa il terzo partito è quello dei Verdi

Elezioni Europee : Ppe primo partito - ma è rebus maggioranza. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Europee – Exit poll : Germania - Cdu 27 - 5 - Verdi secondi al 20 - 5. Francia - il partito della Le Pen è primo davanti a Macron : In Italia le urne resteranno aperte fino alle 23, ma in alcuni Paesi europei i seggi sono già chiusi. E così arrivano i primi dati anche se per il momento sotto forma di Exit poll. Tra i dati principali: in Germania il boom dei Verdi in Germania (sono il secondo partito con almeno il 20% dei voti), in Francia il sorpasso del Rassemblement di Marine Le Pen sulla lista Renaissance del presidente Macron ma con un’exploit anche in questo caso ...

Europee - batosta per Macron e boom per la Le Pen : primo partito | Chiesto scioglimento del Parlamento : Macron difende il risultato ottenuto: "E' onorevole". Ma a sorpresa il terzo partito è quello dei Verdi