Il M5s resta al Verde in EuropaObiettivo | evitare il Gruppo Misto

Europee 2019 - Nogarin resta fuori dal Parlamento di Strasburgo : l’ex sindaco è terzo ma il M5s conquista solo 2 seggi : Filippo Nogarin non ce l’ha fatta. L’ex sindaco di Livorno del Movimento 5 stelle non è riuscito a farsi eleggere al Parlamento europeo, complice il crollo generale del movimento nella circoscrizione dell’Italia centrale. In Toscana, regione di Nogarin, i Cinquestelle hanno preso solo il 12,68%. L’ex sindaco aveva deciso di non correre per il secondo mandato per potersi candidare alle Europee. Alla fine è arrivato terzo ...

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo partito (27 - 8%) : nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...

Elezioni Europee 2019 - M5s resta senza i numeri per il nuovo gruppo : tra alleati - solo i croati hanno preso un seggio : Se il Movimento 5 stelle vorrà creare un nuovo gruppo nel Parlamento europeo, dovrà cercare altri alleati. Infatti, dei quattro partiti che avrebbero dovuto farne parte oltre al M5s, solo i croati di Zivi Zid porterà un eurodeputato a Strasburgo. Gli altri non hanno superato le soglie di sbarramento e sono rimasti senza seggi: in Polonia il partito nazionalista Kukiz15 resta fuori con il 3,69% delle preferenze, il finlandese Liike Nyt ...

Elezioni Europee - la Lega sfonda anche al Sud ma M5s resta il primo partito a Napoli : Scosse telluriche di varia intensità che disegnano nella notte una nuova geografia politica. Rispetto non solo a cinque anni fa ma, e soprattutto, alle politiche dell?anno scorso. Con i...

Boom della Lega - crolla M5s - Pd secondo partito | Forza Italia al 9% - Meloni al 6% - +Europa resta fuori : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Radio Radicale - nessuna proroga. Resta lo stop del M5s : scontri in Aula alla Camera : Per Radio Radicale sembra avvicinarsi la fine, dopo lo stop definitivo agli emendamenti di Lega e Pd al decreto Crescita, che chiedevano una proroga per la convenzione. Bagarre in commissione alla Camera, dopo che il veto del M5S, che ha fatto mancare l'unanimità. Per Giachetti è il quinto giorno di digiuno.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - M5s raccoglie le storie di chi l’ha ricevuto : “È un riscatto - nessuno deve restare indietro” : “Vi raccontiamo le storie di chi sta ricevendo il Reddito di cittadinanza e, grazie a esso, ha un’occasione di riscatto. nessuno deve restare indietro”. Il M5s sta raccogliendo, e diffondendo sui propri canali social, le testimonianze delle persone che attraverso la misura varata dal governo hanno trovato un lavoro e ottenuto un’integrazione al proprio Reddito. Molte storie storie sono arrivate alla nostra redazione ...

Lega - sindaco arrestato. M5s : «O noi o le tangenti». Salvini : «I pm li aiutano» : dal nostro inviato BUSTO ARSIZIO L'inciampo giudiziario, questa volta, suscita particolare imbarazzo. Perché Legnano non è un posto qualunque, per i leghisti è un luogo...

Tangenti Legnano - M5s 'Lega cacci sindaco Fratus arrestato'/ Di Maio 'Via i corrotti' : Legnano commissariata dopo che il sindaco Fratus è stato arrestato per corruzione e Tangenti: ira M5s vs Lega, l'attacco di Di Maio.

Elezioni Sicilia - en plein del M5s La Lega resta a mani vuote. Su il Pd : Il Movimento 5 stelle trionfa a Caltanissetta e Castelvetrano, le due sfide piu' attese, dopo i passi falsi compiuti al primo turno in altri Comuni. Il Pd vince a Gela e Mazara del Vallo Segui su affaritaliani.it

Sanità - Castelli rilancia la crociata M5s : 'La Campania deve restare commissariata' : 'L'ultimo tavolo tecnico tenuto al ministero dell'Economia e delle Finanze ha sancito che la Campania non è nelle condizioni di uscire dal commissariamento della Sanità', afferma Castelli. 'Ora non ...

Tangenti - Buffagni (M5s) : “In Lombardia sono stati arrestati gli amici di Salvini”. E attacca Repubblica : “Stamattina ci siamo svegliati tutti, in particolare noi lombardi, con brutte notizie per qualcuno, ma belle notizie per un Paese che vuole continuare una lotta alla corruzione seria. sono stati arrestati gli amici di Salvini di Forza Italia in Lombardia, perché sapete che la Lega lì governa con Forza Italia“. Così, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sottosegretario M5s agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, ...