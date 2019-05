Il M5s al Verde in EuropaObiettivo | evitare il Gruppo Misto

Il M5s resta al Verde in EuropaObiettivo : evitare il Gruppo Misto : Europarlamento: M5s a rischio Gruppo Misto. Alleati out, Farage pronto a lasciare l'Efdd: resta l'ipotesi Verdi, ma se gli ambientalisti entrano nella maggioranza può saltare tutto Segui su affaritaliani.it

Europee : Forello (M5s) - 'Gli errori si pagano - basta con il governo gialloverde' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Gli errori nella vita si pagano. #bastaalgovernogialloverde!". E' quanto scrive sui social Ugo Forello, consigliere comunale del M5S di Palermo, candidato a sindaco alle scorse elezioni amministrative. Da tempo, Forello è critico con il contratto di governo gialloverd

Ballando con le Stelle - De Girolamo risponde al M5s : “Linea Verde? Io sono già in tv. Voi pensate a governare il Paese” : Nunzia De Girolamo ha finito di fare politica. Vuole ballare. La concorrente di Ballando con le Stelle, ex deputata di Forza Italia e ministra del Nuovo Centrodestra, ha risposto agli esponenti del Movimento 5 Stelle. I grillini avevano attaccato l’ex berlusconiana, dopo che ieri era stata diffusa l’indiscrezione di un suo prossimo impegno come conduttrice di Linea Verde su Rai 1. “Nella Rai del cambiamento come si può ...

M5s contro la De Girolamo a Linea Verde : “Come può la Rai del cambiamento premiare un trombato politico?” : I 5 stelle contro l’ipotesi di Nunzia De Girolamo come conduttrice del programma “Linea Verde Estate” in Rai. Il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, nel corso di una diretta Facebook, ha attaccato l’ex ministra del governo Letta e oggi concorrente di “Ballando con le stelle”. “Sono rimasto francamente basito di fronte alla notizia”, ha detto in video. E ancora: “Nella Rai ...