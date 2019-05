Il lieto fine per Teddy e Owen nel finale di Grey’s Anatomy 15 non era previsto

Trono Over - l’addio di Luisa lascia l’amaro in bocca : il mancato lieto fine : Trono Over, Luisa decide di lasciare il programma con Salvio: lui però le dice no Una scena spiacevole quella che vede protagonista Luisa Anna Monti del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, nel corso della puntata in onda il 22 maggio, decide di lasciare il programma da sola. Ma questa scelta arriva, purtroppo, […] L'articolo Trono Over, l’addio di Luisa lascia l’amaro in bocca: il mancato lieto fine proviene da Gossip e Tv.

Il Paradiso delle Signore si chiude con un lieto fine. In autunno la nuova stagione : Il Paradiso delle Signore - Gloria Radulescu e Alessandro Tersigni Un tripudio di baci, riappacificazioni, buoni sentimenti e grandiosi progetti hanno segnato la fine della terza stagione de Il Paradiso delle Signore, la prima dell’era daily. Un finale perfetto e felice, probabilmente scritto con la consapevolezza che la soap avrebbe potuto non avere un futuro. E, invece, in extremis la nuova stagione è stata confermata e, a questo punto, ...

Il Paradiso delle Signore - finale stagione : lieto fine per Marta e Conti - Oscar in carcere : Il Paradiso delle Signore si appresterà ad andare in vacanza dopo gli ottimi ascolti riscontrati su Rai Uno. Le anticipazioni del finale di stagione svelano che il piano di Luciano contro Oscar avrà i suoi frutti mentre Tina deluderà la madre. Infine Marta e Vittorio Conti torneranno ad essere una coppia. Il Paradiso delle Signore: Oscar arrestato, Luciano in ospedale Da lunedì 13 maggio andrà in onda l'ultima settimana di programmazione de Il ...

Cerro Maggiore : caso ex discarica verso il lieto fine : Alvaro Testa, regista del documentario "Cronaca di uno scempio annunciato" ha fatto pervenire una memoria sui fatti accaduti in quegli anni che hanno portato alla denuncia delle speculazioni sulla ...

Playoff NBA – Golden State Warriors - DeMarcus Cousins vuole rientrare : “non voglio restare fuori - ci sarà un lieto fine” : DeMarcus Cousins vuole rientrare prima che finiscano i Playoff: il centro di Golden State lotta contro il tempo per un recupero lampo Dopo appena due partite, per altre le prime due della sua carriera ai Playoff, DeMarcus Cousins ha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop. Nonostante i Golden State Warriors non lo abbiano dato come ‘fuori per l’intera parte restante di ...

Dinastia Mancosu - tre promozioni per tre fratelli : la favola attende il lieto fine : La favola dei fratelli Mancosu. Due promozioni in famiglia, sabato si aspetta la terza, quella più importante. Marco prova a salire in Serie A con la maglia del Lecce. Una favola straordinaria che ora attende il lieto fine. Dopo la promozione in Serie B, al fotofinish, dell’Entella di Matteo, autore del gol decisivo all’89esimo contro la Carrarese, e quella di Marcello (il fratellino più piccolo) con la maglia del San Marco ...

Serena Rutelli mamma biologica : “Sono una clochard” - nessun lieto fine : La verità sulla mamma biologica di Serena Rutelli: ecco chi è Serena Rutelli ha risposto alla sua madre biologica. Abbiamo scoperto che è una senzatetto e che non vuole nulla da lei: solo poterla riabbracciare dopo tanti anni. Barbara ha spiegato tutto a Serena durante la diretta del Grande Fratello 2019: “Un giorno ci ha […] L'articolo Serena Rutelli mamma biologica: “Sono una clochard”, nessun lieto fine proviene da ...

Cavalli abbandonati nel Delta Po : “Storia a lieto fine” : I Cavalli abbandonati nel Delta del Po “hanno rischiato di trovarsi su un terreno venduto” e con un “nuovo acquirente che non li voleva”, mentre ora “possiamo dire che per loro c’e’ un lieto fine” e “dopo mesi di ripetuti appelli per cercare qualcuno che li adottasse” ora una casa per loro finalmente c’e’ ed e’ nel Polesine (Rovigo). Cosi’ Roberta Ravello, ...

Horse Angels - lieto fine cavalli Delta Po : Alla società, che promuove spettacoli equestri, è collegato un agriturismo e una tenuta di 150 ettari. Per i cavalli di Ostellato, sottolinea Horse Angels, è stato stabilito "un programma di rispetto ...