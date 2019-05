Il Fatto Quotidiano invita i 5 stelle a lasciare il Governo

lineapress

(Di martedì 28 maggio 2019) In questi giorni fiumi di parole vengono e verranno scritti per commentare il voto delle Europee. Molto altro si scriverà sui possibili scenari che il trionfo di Salvini ha aperto. Secondo “Il”, giornale diretto da Marco Travaglio, i 5non avrebbero altra possibilità che abbandonare le stanze governative per tornare all’opposizione. Questa sarebbe l’unica strada per invertire la rotta. Secondo Antonio Padellaro infatti: “Se i Cinquevogliono tentare di ritrovare se stessi e i propri elettori (sapendo che molti fuggitivi difficilmente saranno recuperati) devono tornare a essere opposizione”. Per Padellaro restare in questo assetto sarebbe ulteriormente controproducente per i pentastellati. Non è più possibile: “Restare alcon chi, in poco più di un anno, ti ha succhiato il sangue ricavandone energia e ...

