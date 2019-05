Il burnout entra nella lista delle malattie riconosciute dall' Oms | i 3 criteri per

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Ormai il termine “” èto nel lessico comune, per indicare un esaurimento fisico e psicologico causato dal lavoro. Ora la dicitura potrebbe comparire anche nelle cartelle cliniche.L’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha inserito nell’International Classification of Diseases (ICD), il manuale che l’Oms affida ai medici per diagnosticare le. Ilè classificatosezione che riguarda l’occupazione e la disoccupazione. Iper diagnosticarlo sono tre: esaurimento psichico e fisico; alienazione, negatività e cinismo legati al lavoro; una riduzione della qualitàperformance lavorative. Prima di diagnostica il, i medici devono escludere che non si tratti di disturbi dell’adattamento, dell’ansia o dell’umore. La diagnosi, inoltre, ...

