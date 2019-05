Iggy Azalea si cancella dai social dopo le foto in Senza veli non autorizzate | ‘Mi sento

tvzap.kataweb

(Di martedì 28 maggio 2019) La cantante e rapper di origini australianeha deciso dirsi da tutti inetworkche sono emerse su internet alcune suedi nudo risalenti al 2016, fatte quando ha posato per un servizio dell’edizione americana di GQ e che avrebbero dovuto essere distrutte. “Mimessa con le spalle al muro, imbarazzata, violata e arrabbiata. Per quanto riguarda i miei profili, per ora è meglio che restino disattivati” ha dichiarato lei. Gli scatti sono stati scartati ai tempi della pubblicazione dello shooting perché l’artista aveva deciso di non apparire in Senza veli e quindi ogni immagine che la ritraeva a seno scoperto avrebbe dovuto essere di conseguenzata, visto il veto posto dastessa.sidail’emersione diin Senza veli nondel 2016 La rapper ha inoltre espresso ...

Vanity08335628 : Sono uscite fuori delle foto di Iggy Azalea NON autorizzate di un vecchio servizio di GQ. Chiunque pensi ancora nel… - Fr4ncyTUrry : Iggy Azalea, finiscono on line alcune foto private e lei cancella tutti i profili social: “Mi sento violata, sono i… - GodneyBitch_ : Spero davvero di non dover trovare commenti contro Iggy Azalea perché mi sono rotto il cazzo di queste mentalità medievali -