Identificata da ricercatori italiani una nuova causa di epilessia ed autismo infantile

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019)daidel Gaslini unadiedin collaborazione con il premio Nobel per la Medicina James Rothman: l’importante risultato è frutto di una collaborazione tra idel Gaslini ed idell’Università di Londra. La ricerca è stata svolta dal dottor Vincenzo Salpietro, ricercatore pediatra presso l’UOC di Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari del Gaslini e dell’Università di Genova, diretta dal professor Carlo Minetti, con la collaborazione del professor Pasquale Striano e del dottor Federico Zara. La collaborazione internazionale ha coinvolto il Laboratorio di Neurogenetica dell’ University College di Londra (UCL) diretto dal professor Henry Houlden ed il Laboratorio di Biochimica della stessa Università diretto dal professor James Rothman, già Premio Nobel per la Medicina 2013, per le sue scoperte in ...

Marco_Freccero : RT @OspedaleGaslini: Identificata dai ricercatori del Gaslini una causa di #epilessia e #autismo in collaborazione con il #NobelPrice Jame… - OspedaleGaslini : Identificata dai ricercatori del Gaslini una causa di #epilessia e #autismo in collaborazione con il #NobelPrice J… -