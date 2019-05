I nuovi Pas nelle proposte dei sindacati

nuovi Pas - quando e per chi : Con il messaggio facebook di Bussetti di qualche giorno fa comincia il cammino verso il varo dei Nuovi pas (percorsi abilitanti speciali). Il governo ha accolto le richieste dei sindacati per consentire ai docenti precari con 36 mesi di servizio di potersi abilitare. Da adesso dunque comincia la fase procedurale in Parlamento per giungere ad un decreto attuativo presumibilmente, come anticipato dal ministro dell’istruzione, ...

nuovi materiali intelligenti : un passo verso il cuore artificiale : Combinando competenze in chimica dei materiali, ottica, fisiologia e medicina sperimentale presenti all’interno dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ino), dell’Università di Firenze (Unifi) e del Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare (Lens), sono stati sviluppati dei materiali innovativi capaci di contrarsi una volta stimolati con la luce. Tali materiali sono stati implementati in modo da ...

Corriere dello Sport : La crescita del calcio passa attraverso i nuovi stadi : Sul Corriere dello Sport di oggi un’ampia pagina dedicata agli stadi di ultima generazione, che richiamano sponsor e fanno crescere i tornei. Gli esempi si sprecano, soprattutto all’estero, dove si continua a rinnovare e a investire in tal senso. Il Tottenham, per esempio. E in Italia? L’Atalanta sta rifacendo il suo stadio: a luglio, quando sarà ultimato, la Gewiss si occuperà della sua illuminazione e di dargli il proprio nome. “Inventatevi ...

Franco Terlizzi - nuovi aneddoti passato di Michael : malattia e avventure : Franco Terlizzi, nuove rivelazioni sul passato di Michael: mai innamorato, ma quante avventure. Poi altre confessioni sulla sua malattia: “Ho dovuto chiedere alcuni prestiti” Franco Terlizzi, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, è tornato a parlare del figlio Michael, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. L’ex pugile, nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ...

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes nella direzione giusta - fatti nuovi passi avanti' : Il finlandese ha conquistato la giornata del venerdi del Gran Premio di Spagna segnando il miglior crono sia nelle prime che nelle seconde prove libere. Anche la Mercedes ha apportato nuove modifiche ...

Aereo in fiamme a Mosca : dai passeggeri che hanno ostacolato l’evacuazione prendendo i bagagli al co-pilota tornato a bordo per salvare il capitano - nuovi dettagli sul terribile incidente [FOTO e VIDEO] : La sera di domenica 5 maggio, un Sukhoi Superjet-100 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all’Aeroporto Sheremetyevo di Mosca quando un grande incendio a bordo ha distrutto l’Aereo e provocato la morte di 41 persone. Ora emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di quella sera, come il grande gesto di eroismo e altruismo del co-pilota o l’assurdità di alcuni passeggeri che nel mezzo del disastro pensavano ai loro bagagli. Nel ...

Le posizioni delle parti sui nuovi Pas per i docenti con 36 mesi di servizio : Il percorso che condurrà alla stabilizzazione dei docenti non abilitati che detengono un’esperienza di servizio di 36 mesi ha visto compiere lo scorso 6 maggio il primo passaggio verso la definizione delle modalità con le quali si potrà accedere. I resoconti sindacali evidenziavano la notizia dichiarando di aver accolto con soddisfazione l’apertura del Miur al riguardo dell’ organizzazione dei nuovi Pas. La richiesta dei ...

Dazi - Trump minaccia nuovi provvedimenti su merci cina. Giornata di passione per le Borse : Un duro colpo anche per le Borse di tutto il mondo, che si apprestano a vivere un'altra settimana di passione. Tutti i principali indici azionari europei, Londra è chiusa per festività, registrano ...

Ancora nessuna offerta - nuovi giorni di passione per Alitalia : Quanto tempo si potrà strappare Ancora prima che la situazione precipiti lo deciderà il governo e già questo dà la cifra di quanto la partita per il salvataggio di Alitalia sia intrisa di una fortissima connotazione politica. Ma al di là della durata, l'indicazione che Fs ha dato ai commissari della compagnia aerea - secondo quanto appreso da fonti vicine al dossier - è chiara e soprattutto fotografa una ...

Uil Brindisi : Il tempo passa e non si intravedono significativi cambiamenti nelle intenzioni dei nuovi amministratori della politica locale sul metodo e nel merito della gestione : ... ignorate ed emarginate, lontane dalleconsiderazioni e dagli interessi della politica.Lo speravo, ma senza esito perché, dopo la decisione di ricomporre il Tavolo di concertazione istituzionale ...

WWE Superstar Shake Up – Andrade torna a SmackDown - Samoa Joe passa a RAW : ecco tutti i nuovi cambi di roster : nuovi cambiamenti nei roster di RAW e SmackDown in seguito agli ultimi ‘colpi di coda del Superstar Shake Up: ecco le nuove aggiunte dopo i draft Sembrava essere terminato la scorsa settimana, ma il Superstar Shake Up riserva ancora qualche colpo in grado di cambiare il volto dei roster di RAW e SmackDown. Nello show rosso, come prevedibile dopo l’addio del Campione Intercontinentale Finn Balor, è arrivato il campione degli Stati Uniti ...

Benzina - nuovi aumenti per Pasqua : Oggi prezzi su ai distributori. Uecoop: "Fermare il caro Benzina scattato sulle reti nazionali alla vigilia della Pasqua, proprio quando milioni di italiani sono pronti a spostarsi". Fermare il caro Benzina scattato sulle reti nazionali dei distributori alla vigilia della Pasqua, proprio quando milioni di italiani sono pronti a spostarsi e le imprese lavorano a pieno ritmo per tentare in tutti i modi di dribblare la frenata dell’economia. ...

Tumori : 600 nuovi punti deboli individuati - primo passo di una strategia per colpirli in maniera accurata : Non si arresta il difficile percorso della ricerca per contrastare i Tumori. Un nuovo studio dichiara di aver scoperto almeno 600 “punti deboli” che potrebbero essere sfruttati in futuro per una terapia. A scoprirli con una analisi certosina di oltre 20 mila geni tumorali è stato uno studio coordinato dal Wellcome Sanger Institute inglese pubblicato su Nature. I ricercatori britannici hanno analizzato i geni, provenienti da 300 ...